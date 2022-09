Hernán Pérez: "El camino es este, darlo todo y vaciamos"

Hernán Pérez, entrenador del Lugo, afirmó que, a pesar de la derrota ante el Alavés (1-2), su equipo debe seguir el mismo "camino".

"Estamos aún demasiado excitados. La primera media hora fue muy buena, con un gol a favor, que es poco bagaje. Resistimos los últimos minutos de la primera parte, pensábamos que con el descanso íbamos a coger aire y dar un empujón pero no ha sido así", comentó en la rueda de prensa posterior al partido.

Después de los goles del Alavés, que le dio la vuelta al marcador en tres minutos, el Lugo fue "a la heroica, con más corazón que cabeza" y pudo lograr el empate en el descuento.

"Hemos dado todo y tenemos que levantarnos. Esto va a ser muy largo, muy duro. Venimos de tres semanas sin perder, ahora sufrimos esta derrota y hay que volver a empezar", dijo.

Con todo, dejó claro que "el camino es este", el de "darlo todo" y vaciarse en el terreno de juego.

Sobre la tangana que se produjo al final del partido, dijo que vino precedida de una jugada de Sebas Moyano que no fue sancionada por el árbitro.

"Todo se calienta por la jugada de Sebas. La semana pasada en Zaragoza hubo una jugada clave que se va a ver al VAR y no hay VAR (no funcionó el monitor a pie de campo), y este sábado hay jugada clave que no se revista en el VAR. No sé si lo de Sebas es dentro o fuera, pero si es falta es tarjeta amarilla, que es la segunda y lo cambia todo. Vamos a confiar en que el árbitro haya acertado", señaló.