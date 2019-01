Henk Norel: "Batir al Madrid fue un punto de inflexión"

Tras ser elegido en el quinteto ideal de la Liga ACB la pasada campaña, Henk Norel llegó a Lugo tras un fichaje que fue una verdadera bomba. Pero el pívot holandés se lesionó en la pretemporada y todavía no ha podido jugar con su nuevo equipo. Norel se siente feliz en Lugo y deseoso de ayudar, pero todavía reconoce que le falta un poco.

Lleva ya varios meses en Lugo, ¿cómo se encuentra en la ciudad?

Lugo es una ciudad tranquila, está muy bien para vivir con la familia. Mis hijos están muy integrados en el colegio y está todo perfecto. Además, el pabellón me parece increíble, y es que casi todos los partidos está lleno. Contra los grandes equipos pasa en todos los pabellones de la ACB, pero aquí siempre está a tope independientemente del rival, es algo impresionante y realmente bueno para el juego. Tengo muchas ganas de jugar en el Pazo.

Se lesionó en la pretemporada y todavía no ha podido debutar con el Cafés Candelas Breogán, ¿cómo lleva la recuperación?

Estoy integrado en el equipo y trabajando para recuperarme. Tengo una buena relación con todos, pero soy jugador y si no juegas no te sientes dentro del equipo. Estoy cómodo aquí y bien, pero no he jugado todavía y a mí es algo que no me gusta y me hace sentirme mal. Recuperarse de una lesión siempre es duro. Por desgracia yo sé lo que es e intento ser lo más profesional que puedo y trabajar, cuidarme bien y recuperarme los plazos marcados.

La pasada campaña fue una de los mejores jugadores de la competición y el verdadero líder del GBC, ¿cómo fue su fichaje por el Cafés Candelas Breogán?

Tenía algunas ofertas en el verano, pero me gustaba mucho el Breogán, hablé con Natxo Lezkano y todo me pareció muy bien. Vine a Lugo con muchas ganas y muy contento. El baloncesto en Lugo se vive mucho, en el pabellón, en la calle... la gente me conoce mucho cuando voy por la calle.

¿Qué le parecen las expectativas que se generaron con su llegada al Breogán?

Vine para jugar al baloncesto y para ayudar al equipo, estoy contento de las expectativas de la gente hacia mí, pero tengo que trabajar y lo que quiero es recuperarme y demostrar cosas.

En una lesión de larga duración como es el caso, ¿siente el respaldo del club y la afición. Le han marcado unos plazos para recuperarse?

La gente del club me está apoyando y portándose muy bien conmigo, se lo agradezco mucho. La gente en la calle me da ánimos y me dice que me recupere rápido, eso es algo que siempre ayuda y me siento feliz y muy halagado. No sé muy bien los plazos de recuperación, cada vez voy mejor y me siento bien, pero aún me falta un poco.

Lleva ya muchos años en España y tiene mucha experiencia en la Liga ACB, ¿nota que la competición es cada año más dura y exigente?

La Liga ACB es muy exigente. Cuando estás tienes que estar al cien por cien y en ningún partido te puedes relajar. Hace dos semanas vino a Lugo el campeón de Europa y ganamos nosotros. Estas cosas pasan cada año, el que se relaja pierde y así hay que estar a tope y muy concentrado.

El Cafés Candelas Breogán acumula cinco victorias en lo que va de temporada. ¿Cómo ve la situación del equipo en la competición?

Al principio nos costó un poco, pero la victoria ante el Real Madrid nos dio mucha confianza y ahora vienen partidos importantes para acabar la primera vuelta. Veo que el equipo está creciendo, lo veo todo muy bien y realmente positivo. La victoria ante el Real Madrid pudo ser como un punto de inflexión, porque si puedes con ellos puedes con todos, es algo que te da un subidón y es lo que nos faltaba. Veníamos de unos partidos en los que perdimos por pocos puntos y en finales ajustados. Eso es algo que en las cabezas de los jugadores se nota, sobre todo en los que tienen menos experiencia, ellos tienen que aprender de los más veteranos y que saben de esas rachas y convivir con ciertas cosas. Los jugadores creen ahora más en sí mismos. Es importante ahora seguir con la buena línea y que siga la racha.

La pretemporada del Cafés Candelas Breogán estuvo muy marcada por las lesiones y es que varios compañeros apenas podían entrenarse y era imposible tener una continuidad. ¿Cómo recuerda todo aquello?

Nunca había visto nada así, hubo muchas lesiones, muchos problemas físicos, las cosas que se complicaban cada vez más y la verdad es que fue una pretemporada horrorosa. Ya comentó que le encanta el ambiente que se vive en el Pazo dos Deportes de Lugo.

¿Cómo recuerda lo ocurrido en partidos como el derbi gallego frente al Obradoiro?

El ambiente es increíble, todo el mundo apretando. A mí me encanta el Pazo. Contra el Obradorio fue un derbi muy apasionante, pero en todos los partidos el público está ahí. Es muy importante hacer un fortín de tu cancha, conseguir que Lugo sea una cancha difícil para ganar. De hecho, hasta el momento solo perdimos contra el Joventut y el Zaragoza en casa. Somos una pista fuerte y podemos crearle problemas a cualquiera.

Dentro de la evolución de la Liga ACB, ¿cómo valora el hecho de que en estos últimos años ya hay ascensos y descensos?

La Liga ACB evoluciona a mejor, hace un par de años no había ascenso ni descenso y ahora eso ha beneficiado a la competición, la hace más competitiva y eso es muy importante. También aumenta el atractivo para el torneo y los aficionados.

Actualmente hay varias competiciones europeas y numerosos equipos españoles que tienen varios compromisos a la semana y también viajes realmente complicados, ¿cómo afronta eso un jugador profesional?

En Zaragoza tuve la ocasión de jugar competición europea. Está claro que los equipos que no son de Euroliga y no tienen quince jugadores para poder rotar lo pueden pasar peor porque van mucho más justos. El Bilbao Básket fue el año pasado a competición europea y al final bajó de categoría. Los viajes son duros, tienes que viajar a horas raras y cambiar vuelos porque no todos pueden ir en un avión privado, esos lujos no se lo pueden permitir otros equipos, con

lo que los jugadores están muy cansados.

Uno de los aspectos que más destacan de Henk Norel es su sentido del humor y que le encanta contar con un buen ambiente en los vestuarios...

Me gusta un buen ambiente, creo que es clave tener un buen vestuario para que las cosas vayan bien y se consigan los objetivos. Si se llevan bien entre ellos en la pista eso se nota y se transmite mejor, se quita el egoísmo y es clave. Estuve en mejores y peores equipos, y siempre marcaba la diferencia la calidad que había en el vestuario.

Lleva en España desde los dieciocho años y jugó en varios equipos, ¿cómo se siente en este país?

Estoy muy cómodo en España, la gente siempre es amable conmigo. El clima también está bien, todo el mundo me decía que llovía mucho en Lugo pero por ahora, nada. Estoy a gusto tengo muchos amigos. Mi familia y yo somos holandeses viviendo en España. Aunque no me siento cien por cien español; mi hijo nació en Zaragoza y mi hija en Holanda.

Seguidor del Ajax y con Badalona en el corazón

Sus inicios en el baloncesto.



Empecé a jugar con cinco años en Holanda, un país sin tradición en baloncesto. Quería jugar al fútbol, pero mi madre pensaba que para mí era mejor el baloncesto porque era muy alto.



Llegada a España.



Tenía opciones de irme a Estados Unidos, Bélgica, Francia o España y al final fui con mis padres un fin de semana a Badalona y me pareció algo increíble.



Holanda, un país muy de fútbol.



Holanda es mucho más de fútbol, el baloncesto está creciendo ahora un poco pero comparado con España no es nada. Vivía al lado de Amsterdam, entonces de toda la vida soy del Ajax. No soy un forofo, pero lo sigo y seguro que veré por la televisión el duelo contra el Real Madrid.



La cantera del Ajax Amsterdam y la del Joventut.



Sí que se pueden equiparar porque siempre el Joventut saca jóvenes, grandes jugadores como Rudy o Ricky, y por el Ajax también ocurre.



Llegada a Badalona.



Fui allí con 17 años y me acogieron como si fuese un hijo. Carles Durán me trató muy bien y el club me ayudaba en todo lo posible.



Aíto García Reneses, un profesor muy especial.



Aíto es increíble. Cuando fui de prueba a Badalona tenía que entrenar con él de forma individual y es alguien que trasmite mucha confianza. Tenía mucha paciencia conmigo, me explicaba todas las cosas dos o tres veces; nunca se enfadó, es alguien muy especial.



Relación con Ricky Rubio.



Ricky Rubio es muy bueno. Jugué con él mi primer año en la ACB, pero también en entrenamientos, y es un gran talento en este deporte. La diferencia era que si jugaba con Ricky metía 30 puntos y si no jugaba con él metía 15 puntos. Es muy bueno y tiene una visión de juego muy especial.



Jugar en la NBA y en la Euroliga, ¿un deseo o resignación?



Claro que quiero jugar en Euroliga o NBA y hubo opciones en algunos momentos en mi carrera, hubo algunas cosas, pero no salieron como quería. Las lesiones me condicionaron y por eso no tuve la oportunidad. A final de temporada en Zaragoza rompí el ligamento cruzado, todo iba muy bien, pero eso frena tu progresión y tu sueño en la NBA o estar en la Euroliga. La realidad es así y no me quejó de nada porque juego en la mejor Liga de Europa, que es la ACB. Estoy jugando a lo que me gusta y valoro mucho lo que tengo.



MVP en Gipuzkoa.



Fisac me dio toda la confianza y jugué mi mejor baloncesto. Tenía mucha libertad y el equipo estuvo realmente bien. Al juntarse, todo salió perfecto.



Selección holandesa.



No voy a jugar más con la selección. Tengo 31 años y prefiero concentrarme en mi carrera.