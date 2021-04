Carlos Cantero: "He crecido con el club"

Carlos Cantero no será el entrenador del Durán Maquinaria Ensino en la próxima temporada. El madrileño se despidió este sábado del club y de las jugadoras en una rueda de prensa telemática en la que hizo un breve balance de sus casi dos años al frente del cuadro lucense, que deja "satisfecho, contento y muy feliz" por cumplir los objetivos de la temporada. "He estado muy a gusto en Lugo, pude entrenar y he crecido a la par que el club en todos los aspectos. Ha sido una trayectoria muy positiva para ambos y me voy sabiendo que ha sido una gran etapa de mi vida", explicó.

El técnico deja el equipo dos días después de finalizar la temporada, tras la derrota en el segundo partido del play off ante el Valencia, principal favorito de la eliminatoria y uno de los candidatos al título. "Para nada me voy con sabor amargo", aseguró. "Sabor agridulce tuve el año pasado, cuando no pudimos jugar el play off por el covid. Este año ha sido muy dulce, porque hemos luchado hasta donde hemos podido y hemos competido contra un grandísimo rival. De hecho, saboreamos la preocupación del Valencia en las caras de sus jugadoras, pero se impusieron porque físicamente son mejores. Me voy muy orgullos con el trabajo de todas, y de cómo hemos competido hasta el final", apuntó.

El madrileño reconoció que la decisión del Ensino le cogió algo de sorpresa, y que se produjo después del triunfo ante el Araski el pasado 20 de marzo, correspondiente a la antepenúltima jornada de la Liga regular. "Me lo comunicó mi agente al día siguiente de ganar al Araski, cuando cerramos la clasificación para los play off, y la verdad que lo recibí con algo de asombro porque habíamos cumplido los objetivos. Me quedaba un año de contrato y mi idea era seguir, pero tengo que respetar la decisión del club", dijo.

Cantero reconoció que tiene la espinita de no haber jugado esos play off por el covid

Cantero negó que haya existido una mala relación con el club, con el que ha llegado a un acuerdo. "No hay rencor ni enfado, pero sí tristeza porque he sentido Lugo como mi casa, aquí he estado muy feliz y he entrenado muy a gusto. Pero este mundillo es así, hay que respetar la decisión del club y buscar opciones para seguir ejerciendo lo que me gusta", señaló.

FUTURO A CORTO PLAZO. Cantero reconoció que su idea es seguir en el baloncesto femenino español y no descartó volver al Pazo dos Deportes de Lugo la próxima temporada como rival. "Ojalá, mi plan a corto plazo es seguir siendo entrenador. Si no es en Lugo intentaré que sea en España, porque es lo que quiero y lo que más me apetece. Si hay posibilidad, volveré como rival al Pazo y lo haré contento de reencontrarme con el cariño de mucha gente", dijo.

Para finalizar, evitó poner una nota a su temporada y la de sus jugadoras, y se limitó a decir que "pongo la mano en el fuego de que todos hemos hecho el trabajo como mejor hemos sabido y hemos dado el máximo. ¿Qué nota merece eso? Hemos sido felices, hemos hecho felices a la afición, hemos dado alegrías y hemos hecho sufrir. Nos vamos satisfechos, contentos. Mi nota prefiero que la pongan las jugadoras. Yo me voy feliz, y cuando te vas así es que la nota ha sido alta", finalizó el ya extécnico del Ensino.