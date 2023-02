Hazaña o cuidados paliativos

Otro 'coco' para buscar un cambio imprescindible de dinámica. Otro favorito al ascenso para una suma más que necesaria, para comenzar a escalar puestos y recortar una distancia con la salvación que no ha hecho más que crecer desde el cambio de año. El Lugo visita este domingo (16.15 horas) el Ciutat de Valencia, donde le espera el imparable Levante, un equipo construido con el único objetivo de regresar por la vía rápida al lugar perdido el curso pasado: la Primera División.

Será un duelo de extremos clasificatorios, de tendencias cruzadas, de plantillas y de técnicos de pedigrí ante otros grupos con la duda perpetua en su rendimiento. El Lugo y el Levante se medirán en un duelo a priori demasiado desigual, pero que deja el hueco para la sorpresa que siempre hay en la Segunda División.

Esa será la opción rojiblanca ante un monstruo competitivo: que haya casi un milagro para ganar de una vez por todas en 2023 e iniciar la remontada en la tabla.

Porque el cambio de año no le ha dejado otra opción que sumar de tres en tres al Lugo. Si en la última jornada del 2022 el cuadro rojiblanco estaba igualado a 21 puntos con la zona de salvación, que marcaba el Rácing de Santander, este año aumentó hasta los once actuales.

Esa situación deja casi sin margen de error a un equipo que debe descontar esa cantidad en apenas 14 jornadas. Pero no solo debe recortar al conjunto cántabro, sino también los siete que tiene de ventaja la Ponferradina y los tres del Málaga.

No será tarea sencilla derrotar al Levante. El cambio de técnico fue un impulso enorme para los granotas, que perdieron por última vez hace 19 jornadas, con Nafti en el banquillo. Desde la llegada de Javi Calleja, el equipo valenciano no ha caído derrotado.

La fiabilidad azulgrana en el Ciutat de Valencia se traduce en 21 puntos en su zurrón de los 27 últimos en juego. En esa racha de nueve partidos sin perder en su propio terreno solo encajaron tres goles, por lo que el Lugo debe contar con la pegada que no ha tenido esta temporada para sumar ante el Levante.

Porque el cuadro rojiblanco se ha quedado seco en los últimos siete partidos, en los que solo Jaume Cuéllar ha sabido hacer gol. Pero a la falta de acierto de cara a puerta se suma un freno en el caudal ofensivo, ya que apenas ha sido capaz de generar ocasiones en sus encuentros.

Avilés, duda.

Alineaciones probables.

La gran duda que tiene el técnico Joan Carrillo para enfrentarse al Levante es si fuerza la vuelta de Javi Avilés al puesto de extremo diestro o, como prometió en rueda de prensa, es cauto y no arriesga con el madrileño, recuperado de sus problemas físicos. De probar con el ex del Leganés, Sebas Moyano o Jaume Cuéllar serían su pareja en los extremos para surtir de balones a Manu Barreiro en la zona de remate. En caso de que Avilés no esté apto, el cordobés y el internacional boliviano se jugarían la titularidad con Baena.

Por detrás, Clavería podría repetir en el puesto de pivote, con El Hacen y Gui Guedes como volantes. También podrían ser titular Xavi Torres, mientras Señé causa baja por lesión.

Atrás, en el puesto de lateral zurdo podría repetir Andoni López, mientras que es posible el retorno de Miguel Loureiro a la derecha. Como centrales parece fijo Alberto Rodríguez, mientras que Bruno Pirri o Pantic estarán a su lado. El que no podrá salir de inicio es Álex Pérez, que sigue con problemas físicos.

El rival: El Levante solo tiene a un central sano para jugar hoy ante el Lugo en su casa

El futbolista del Levante Sergio Postigo sufrió un esguince leve en la rodilla izquierda y se perderá el duelo de hoy. Esta ausencia se une a las de los centrales Vezo, Mustafi y Álex Muñoz, por lo que Javi Calleja solo tiene sano a Rober Pier. Además, Campaña y Brugué tampoco estarán por lesión, mientras que Soldado sí jugará.

El entrenador rival: Javi Calleja

"Soy muy positivo, vamos a recuperar nuestra mejor versión y nivel de juego y lo queremos desde ya"

"El Lugo también se está jugando mucho y no lo va a poner nada fácil. Si queremos ascender, hay que ganar"

El dato 19 duelos sin perder

El Levante es el equipo más en forma de la Segunda División, ya que suma la friolera de 19 partidos consecutivos sin perder en la Liga. En esta racha, el club granota logró once triunfos y ocho empates. El equipo valenciano no pierde con Javi Calleja en el banquillo, ya que la última derrota fue un 0-1 frente al Rácing el 9 de octubre.

El árbitro: El vasco Jon Ander González Esteban será el árbitro en el estadio Ciutat de Valencia

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado nacido en Barakaldo hace 37 años Jon Ander González Esteban —dirigió esta temporada el 3-2 encajado en el Málaga-Lugo de La Rosaleda— como el trencilla principal en el Ciutat de Valencia. Lo ayudará desde el VAR el murciano de 32 años Rafael Sánchez López.

La estadística 2 bajas de última hora

El Lugo no contará con el centrocampista Josep Señé, por "una pequeña disrupción fibrilar" en el sóleo izquierdo ni tampoco con el defensa Álex Pérez, por "molestias de carácter neural localizadas en la zona de la rodilla derecha". Además, Juanpe y Joselu siguen fuera.