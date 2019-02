Juanlu Bernal: "Hay que volver a contar con las fortalezas que teníamos"

El segundo entrenador del Lugo, Juanlu Bernal, se mostró confiado en el programa X la escuadra, que se emite a través de la página web de este periódico, que el Lugo volverá a su mejor versión para dar carpetazo al mal momento del equipo en la temporada.

"Los números están ahí. Es normal que cuando te ves en situación como la nuestra los jugadores puedan tener ansiedad. Tratamos de hacerles ver que son capaces de hacer las cosas bien porque ya lo han hecho. Hay un gran grupo y un buen equipo", valora Juanlu.

"No es fácil jugar siempre a la misma intensidad y al mismo nivel. Hay molestias, lesiones, sanciones y los contrarios también juegan. Le transmitimos a los jugadores que al final el Lugo siempre está en disposición de poder ganar los partidos, salvo en los encuentros de Mallorca y Soria", añade.

"Tenemos que volver a contar con esas fortalezas que teníamos, sobre todo la defensiva, y a partir de ahí soltar al equipo. Tenemos gente para jugar a la contra, con más velocidad, con gente más posicional, pero el objetivo fuera de casa es ganar", comenta.

El técnico descarta que haya un bloqueo mental en la plantilla: "Hubo partidos donde merecimos más y al final no lo conseguimos y eso, quizás, te mina un poco. Al final han sido algunos detalles que te pueden afectar, pero tampoco mucho".

Para Juanlu, el principal problema a solventar es la defensa. "Es urgente solventar el no encajar. Al final tienes que cerrar lo tuyo primero, todo parte de ahí. Llevamos partidos en los que no encontramos la seguridad defensiva, pero trabajamos a diario con mucha fuerza para intentar mejorar".

Sobre la marcha de Ramón Azeez y Kravets en el mercado de invierno, Juanlu destaca que: "fueron salidas beneficiosas tanto para los jugadores como para el club. Son jugadores jóvenes que tienen que progresar deportivamente y las ofertas que el club recibió fueron buenas y consideró que debían ser aceptadas".

"Son jugadores que estaban a muy buen nivel y eran titulares dentro del grupo que tenemos. No voy a ser yo el que diga cómo es Kravets o cómo es Ramón (Azeez) o lo que le daban al equipo. Pero eso no es una excusa para la situación. Ahora hay gente que trabajó bien y que en su momento no tuvo oportunidades y con la salida de ellos ahora tienen más protagonismo. En el Lugo ganamos todos y perdemos todos".

Sobre los cánticos de la afición por la salida nocturna de algún miembro de la plantilla, Juanlu destaca que «la gente es libre para opinar, pero no hay que darle mayor trascendencia. Son chicos jóvenes y en algún momento todos podemos cometer un error». "No es justo tampoco que a los chicos se les vaya a decir algo por un tema que ya está zanjado y que ya es pasado", valora el segundo entrenador del Lugo.

"No fue un castigo. El míster ya tenía pensado durante la semana hacer otras cosas y fue un tema deportivo", añade.

Sobre el próximo rival, el Real Oviedo, con el que jugará el Lugo el domingo (18.00 horas), Bernal opina que "es un equipo hecho para pelear por algo muy diferente al Lugo". "Va a ser un partido duro ante una plantilla de mucha calidad, pero llevamos toda la semana trabajando el partido para ver dónde podemos hacerles daño y cubrirnos bien para que no nos hagan daño. Vamos a un estadio con solera", explica.

Juanlu relata que las tareas del cuerpo técnico no son solo entrenar a diario. "El entrenamiento no termina solo en las dos horas que trabajamos en el campo, sino que de ahí vamos a la oficina, toda la tarde te tiras viendo partidos, organizando entrenamientos y viendo como podemos mejorar".

Por último, habló sobre Quique Setién, que lo entrenó en la temporada 2003-2004 en el Poli Ejido cuando Juanlu era defensa. "Cuando llegó, a Quique lo veía como algo increíble porque era un jugador que me encantaba. No duró mucho su periplo allí, aunque la idea era la misma que tiene a día de hoy. La experiencia fue muy buena y donde lo veo siempre tengo muy buena relación".