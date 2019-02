La trascendencia del encuentro que el Cafés Candelas Breogán disputará el domingo (17.00 horas) en el Pazo dos Deportes ante el Ucam Murcia no pasa desapercibida para nadie. Pero aun así, Romaric Belemene recalca la importancia del duelo en la lucha por evitar el descenso. "Para nosotros es una auténtica final, no hay duda. Es un rival directo, están por debajo en la clasificación y sería fundamental ganar. Hay que considerar que jugamos en nuestra cancha y esto es importante. Hay que salir a muerte y afrontar este partido como si fuera el último del año", dijo.

La intensidad, incluso cierta agresividad, con la que se emplea el Murcia es una de sus características como equipo. "Ellos siempre han jugado muy duro. Tienen jugadores duros como Ovie Soko o Sadiel Rojas, que son como gladiadores. Pero nosotros tendremos que ser más duros que ellos, jugamos en casa y tenemos que marcar la pauta desde el principio, mandarles desde el primer minuto el mensaje de que estamos en nuestra casa y que aquí mandamos nosotros", comentó el jugador de origen senegalés, que insistió en la necesidad de que el Breogán "supere en intensidad al Murcia". "Si ellos van al cien por ciento nosotros tendremos que ir al doscientos por ciento y desde el principio para que los árbitros pongan el listón arriba y nos permitan también a nosotros esa dureza durante el partido", dijo.

Al margen de separar a un rival directo en dos triunfos, ganar justo antes del parón en la Liga Endesa tendría otras connotaciones, según Belemene. "Nos daría un respiro. Saber que a estas alturas de competición estamos a dos victorias del descenso sería muy bueno. También nos vendría bien en nuestro ánimo después de las cuatro derrotas que llevamos", comentó el ala-pívot.

La racha negativa del equipo breoganista, según el jugador, no les coge por sorpresa, "no porque ya lo teníamos más o menos claro", dijo. "Somos un equipo recién ascendido y desde el principio sabíamos que nada iba a ser fácil, que habría momentos buenos y malos. Tenemos que afrontarlo con positivismo y ánimo. También en la primera vuelta pasamos por esto y luego supimos levantar la cabeza. Ahora toca otra vez apretar los dientes y trabajar como equipo para salir de esta situación", añadió.

La diferencia, en la comparación que establece entre la mala racha de la primera vuelta y la actual es que en aquella la reacción se produjo con la llegada de Jerome Jordan. "No debemos quejarnos, son cosas que pasan. Si Jordan no está no está, y si llega un jugador, mejor y si no somos nosotros lo que tenemos que dar un paso adelante y afrontar las cosas como valientes", señaló.

Para compensar la ausencia de un jugador interior, Lezkano pidió un paso adelante a Belemene. "Hay poca rotación interior y yo estoy capacitado para dar una rotación. Estoy trabajando y dando todo lo que puedo", comentó, aunque reconoció que "no puedo estar contento porque no estoy teniendo mucho protagonismo, me gustaría poder ayudar mucho más". Por lo demás, tampoco entró a valorar si merecería más presencia en el equipo: "es el entrenador el que decide esto. Tengo algunas carencias. Hablo con Lezkano e intento entender porque no juego tanto, lo que puedo aportar y lo que espera de mí".