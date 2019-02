Fernando Seoane: "Hay que cerrar el grifo"

El jugador del CD Lugo Fernando Seoane reconoció ayer en rueda de prensa la delicada situación del equipo en la tabla y apostó por no bajar los brazos y mirar hacia adelante, con el primer objetivo este domingo (12.00 horas) en el campo del Mallorca.

«La situación no es la que deseábamos todo el mundo antes de empezar, pero es la que tenemos y hay que mirar para adelante y ser optimistas. Está claro que las sensaciones son mejores que los resultados, pero vamos a Mallorca con el objetivo de sacar la victoria para conseguir más tranquilidad. Pese a cualquier golpe que llevemos no se pueden bajar los brazos ni la cabeza, hay que mirar hacia adelante. Sabemos que será difícil hasta el final», indicó.

El mediocentro rojiblanco aludió a un ejemplo que puso su técnico al equipo para explicar cuál es el principal problema del Lugo en la actualidad: la cantidad de goles encajados. «El entrenador nos dio un dato en el primer entrenamiento de la semana y es que nos pusimos doce veces por delante en el marcador y perdimos 19 puntos. Eso es demasiado. Nos dijo también que el Granada empezó catorce veces por delante y solo ha perdido dos puntos, que fue precisamente contra nosotros. Eso es muy significativo a la hora de explicar nuestra situación, y es que hacemos muchas cosas bien, pero hay que cerrar el grifo atrás. Se nos están escapando los partidos porque nos meten demasiados goles. Son acciones, muchas de ellas, evitables», comentó.

Seoane también aprovechó para analizar al conjunto balear, próximo rival de los rojiblancos. «El Mallorca es un conjunto muy compacto y serio, que tiene las cosas muy claras y al que es difícil jugarle. Están muy bien armados y con gente de calidad por bandas. No podemos ir con miedo. Sabemos que será difícil, pero hay que centrarse en nosotros, trabajar y darlo todo», manifestó el centrocampista.

El jugador del Lugo no cree que la clave en las últimas jornadas pueda ser la ausencia de Ramón Azeez, que se acaba de marcharse al Granada. «Era un buen jugador, pero aquí no hay nadie imprescindible. Hay jugadores con calidad de sobra para rendir a un buen nivel y que el equipo no lo note», señaló.

Seoane insistió en mejorar las prestaciones como local porque al conjunto lucense le está costando demasiado sacar puntos en los partidos a domicilio. «Queremos ser fiables en casa porque fuera nos cuesta más. Cuando fuera no consigues resultados y en casa tienes un patinazo, pues la situación se complica todavía más».

Finalmente, el mediocentro del CD Lugo pidió al equipo la máxima concentración durante los encuentros y repitió que no se pueden encajar tantos goles. «La concentración durante los partidos tienen que ser máxima. Lo preocupante es que no podemos encajar cada partido porque tendríamos que marcar cuatro goles cada encuentro y eso no puede ser», concluyó.