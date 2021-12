Haría falta "un gran milagro" para que Musa cambie de equipo esta temporada

Es unánime, Dzanan Musa es el protagonista indiscutible del momento en la Liga Endesa y ya ha despertado el interés de distintos clubes europeos, como les contamos aquí. Para tranquilidad de los breoganistas, el representante del bosnio, Misko Raznatovic, ha hecho una declaraciones a Gigantes en las habla sobre el futuro inmediato del alero.

RELACIONADA ►Todos miran a Musa, por Paco Basanta

"Se necesita un gran milagro para que él cambie de entorno durante esta temporada", sostiene Raznatovic, que reconoce que varios clubs "han mostrado interés" por Dazanan. "Tiene solo 22 años, ha pasado por muchas cosas, juega el mejor baloncesto de su vida, no se quita una sonrisa de la cara y no soy de los que piensen que se debe detener por ningún motivo", explica, para concluir que : "No hay una gran necesidad o prisa por contratos más lucrativos que el actual".