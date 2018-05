«Para min é máis importante aumentar a masa social que a categoría. Os clubes que perviven no tempo son aqueles que teñen un apoio grande por parte da xente». La frase la pronunció Román Sánchez, recién elegido coordinador de la Federación de Peñas del Lugo, organismo que nace con el objetivo de dar un impulso a la afición rojiblanca, servir como nexo de unión entre el club y los seguidores y mejorar el ambiente del estadio Ángel Carro.

«É un motivo de celebración que o Lugo deixe de ser unha anomalía dentro do fútbol profesional, xa que eramos dos poucos equipos que non tiña unha federación de peñas. Non pedimos para Lugo un milagro nin a consecución de cousas imposibles, senon ser capaces de facer o que se fai en moitas cidades», indicó el coordinador.

Sánchez cree que fidelizar al público en el Ángel Carro es el «gran reto» pendiente para el conjunto rojiblanco: «En Lugo hai moita xente á que lle encanta o fútbol. Esta xente debería darlle unha oportunidade ao Lugo, e penso que poderiamos ter un proxecto ambicioso. Huesca, por exemplo, é unha cidade de 50.000 habitantes e tempo un campo de 6.000 que se lle queda pequeno. Se botamos contas, aquí somos 100.000 e de media estamos entre os 3.000 e os 4.000», aseguró el miembro de la junta directiva.

O obxectivo é que haxa máis afeccionados e un ambientazo no Anxo Carro

El nuevo coordinador cree que la federación tiene por delantre tres puntos de actuación principales: «Un ten que ver coa relación entre as propias peñas. É dicir, conseguir unha afición máis cohesionada para organizar as previas, actos sobre o Lugo ou desprazamentos. Que haxa transparencia á hora de repartir as entradas e que a xente teña tranqulidade de que se fan as cousa ben. Despois está a relación entre as peñas do clube. Que se faciliten algúns descontos, ter unha grada de animación para concentrar aos siareiros que estexan cantando todo o tempo e que lle den unha ambientación bonita ao Anxo Carro. E por último, unha serie de factores que mellorarían ao clube en si mesmo. Poño un exemplo, non hai un local cerca do estadio e eso é unha anomalía. Vas a calquer sitio e tes un local ou varios bares, eso facilitache organizar quedadas ou actos. Nós aspirabamos a que existise un local que estivese xestionado pola federación de peñas», contó.

El coordinador de la Federación de Peñas reconoció que «entiende» las dudas que puedan levantar este tipo de asociaciones entre algunos aficionados: «Entendo as suspicacias porque é verdade que noutros clubes se da o caso. Pero nós non vamos a ser un lobby para que as peñas teñan beneficios. Nós queremos traballar para mellorar e hai moitas actividades que van a beneficiar a todos os siareiros. O obxectivo é que haxa máis afeccionados e un ambientazo no Anxo Carro. A federación non vai discriminar a ninguén. Todo o mundo é benvido, xente de peñas, socios, ou aficionados que non son socios», explicó Román Sánchez.

Non vamos a ser un lobby para que as peñas teñan beneficios. Todo o mundo é benvido

Este socio de la peña Domingo Fontán, de 29 años, recordó también la importancia de crear ciudad: «Xa pasa algo impensable hai dez ou 15 anos, que é que xa se ven camisetas do Lugo pola calle. Outra cousa que nos parecería ben é que nos locais e nos bares se note que somos do Lugo. Como a típica imaxe de Bilbao, cando entras nun bar e todo son símbolos do Athlétic. Ao final, o fútbol é unha forma de comunidade que vai máis alá dos 90 minutos de partido. Que sirve para unir á xente, á que lle gusta formar parte de algo. E eso intentaremos que pase co Lugo», explicó el coordinador de la federación.