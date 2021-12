Hackean las cuentas de Facebook e Instagram de la jugadora del Emevé Yael Castiglione

La jugadora del Arenal Emevé Yael Castiglione ha denunciado públicamente este miércoles el hackeo de sus cuentas de Facebook e Instagram, por el que ha alertado a sus seguidores ante la posibilidad de que puedan recibir mensajes enviados realmente por otra persona.

El caso de la colocadora argentina se suma al denunciado hace solo unos días por la futbolista del Pescados Rubén Burela Patricia González Mota, Peque, quien llegó a sufrir un intento de extorsión cuando sus cuentas de Facebook e Instagram fueron hackeadas por un pirata informático de Líbano.

El ataque a los perfiles de Yael Castiglione también se realizó desde Líbano, según ha explicado ella misma a través de Twitter.

CREO QUE ME HACKEARON LAS CUENTAS DE FACEBOOK E INSTAGRAM. POR FAVOR NO RESPONDAN MENSAJES DE NADIE, TODA PUBLICACIÓN QUE SE HAGA HASTA NUEVO AVISO NO SERAN MIAS. LES PIDO RT Y QUE TODOS LOS QUE PUEDAN AVISEN EN SUS INSTAGRAM!

GRACIAS!!!