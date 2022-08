"Hacer un buen juego durante toda la temporada será el objetivo"

A veces la vida pone a cada uno en el lugar que se merece. Es el caso de Manuel Blanco, que tras una existencia dedicada al voleibol, ha conseguido el premio de ser el entrenador del Arenal Emevé femenino, sustituyendo a José Valle. El exjugador venezolano llegó a Lugo hace casi cinco años y ha convertido la ciudad amurallada en su segundo hogar. En su día fue capitán del equipo masculino y, tras su retirada, dio el paso a los banquillos como entrenador ayudante. Ahora, el club lucense ha depositado su confianza en él para que las chicas del Emevé sigan creciendo.

¿Con qué sensaciones arranca esta nueva etapa en su carrera?

Estoy contento con ellas y con el cuerpo técnico. Encabezar este nuevo proyecto me hace mucha ilusión y espero estar a la altura para que el club consiga lo que aspira.

¿Cuál es el objetivo general del equipo?

Dentro del colectivo, en primer lugar, la permanencia. Además, intentaremos jugar la fase final de la Copa. Es muy importante ser regulares durante todo el año en liga para entrar en play off, es lo que más valoro.

El primer gran reto es la Supercopa ante el Tenerife Libby’s el próximo 24 de septiembre.

Pues sí. Gracias a la buena temporada y la actuación en Copa del curso pasado tenemos el honor de disputar un título a comienzo de temporada. Tenemos la suerte de que algunas chicas vienen con algo de ritmo, pero no estarán con nosotros hasta dentro de un tiempo. La intención es que lleguen lo antes posible y se adapten. Tendremos solo una semana para preparar la Supercopa.

Ganar significaría comenzar con muy buen pie...

Sí, la verdad es que es un partido con un título en juego. En caso de ganarlo es un incentivo importante. A la hora de hacer grupo es muy importante. Hay nuevas incorporaciones y esto ayudaría a hacer piña.

"Ganar la Supercopa sería muy importante a la hora de hacer grupo. Ayudaría a hacer piña con las nuevas jugadoras"

El año pasado perdieron contra el Tenerife en la final de la Copa. ¿Puede ser una revancha?

La Copa estuvo muy bien y nos dejó una sensación agridulce. Pero creo que el equipo que gana la liga es el mejor, es el más regular. Hacer buen juego durante toda la temporada será el objetivo. Queremos ir de menos a más para que en la recta final nos aseguremos entrar en play off.

Han sufrido bajas importantes como la de Yael Castiglione o Inma Lavado, pero han llegado otras jugadoras. ¿Cómo ve el nuevo plantel del equipo?

Estoy contento con el equipo. Por ejemplo, la baja de Yael es un hándicap importante, pero creo que acertamos con la sustituta (Valentina Galiano). Su forma de jugar y su estilo de juego es el que a mí me gusta, va a hacer jugar bien al equipo. Igual que Ainara (Burgo), que es de la casa y viene evolucionando mucho en los últimos años. Va a ser una temporada muy chula.

"Queremos ir de menos a más para que en la recta final nos aseguremos entrar en los play off por el título"

Son un equipo que se caracteriza esta temporada por mezclar veteranía y mucho talento joven...

Sí, este año promocionamos a varias jugadoras. Vamos haciendo el bloque de la forma que caracteriza al club, es decir, sacar de la cantera a jugadoras y que vayan evolucionando. Estamos contentos con lo que tenemos.

Algunos de estos talentos acaban por regresar, como es el caso de Sara Folgueira o Lucía Prol.

La llegada de Sara (Folgueira) me impresionó mucho, tiene mucho talento. Es una jugadora que ha jugado fuera de España, en clubes importantes del país también. Es un lujo que vuelva, para nosotros le da una calidad importante a la plantilla. Espero que ella se sienta a gusto estando en casa. Nos va a ayudar mucho. Estoy seguro. Con Lucía (Prol) es lo mismo. Son jugadoras de muchísima calidad que nos ayudarán a conseguir los objetivos fijados.

"Aprendí mucho de José Valle durante estos años. Nunca me hizo sentir como un segundo"

Fueron varias temporadas al lado de José Valle, trabajando codo con codo en un Emevé femenino que no dejó de crecer. Ahora, Manuel Blanco quiere demostrar su valía como primer entrenador y se siente con la confianza suficiente para hacerlo, con una línea continuista en la forma de trabajar.

¿Se ve sustituyendo a José Valle?

Me veo bien, con ganas de este reto. Aprendí mucho con José (Valle) durante estos años que estuve a su lado. A mí él me ayudó mucho a la hora de llevar el grupo. José nunca me hizo sentir como un segundo a su lado. Siempre tuvimos una buena comunicación y además tenemos la misma visión del voleibol. Esto me da seguridad a la hora de seguir la línea establecida. Sí que creo que la forma de trabajo, la intensidad y la visión que quiero para que el equipo compita y la gente se sienta identificada va a ser la misma que teníamos cuando estaba junto a José en el equipo.

"Me gusta ser ambicioso. Lo importante es ser regulares"

El equipo femenino, que arrancará la Liga recibiendo al Avarca Menorca el primer fin de semana de octubre, ha conformado una plantilla competitiva, en la que destaca la vuelta de jugadoras como Lucia Prol y Sara Folgueira. Jugadoras experimentadas como la colocadora argentina Valentina Galiano o las centrales Marcella Amaral y Mame Diouf también estarán en Lugo. La apuesta por los jóvenes valores la encarnan Candela López, que regresa de la Concentración Permanente de la Selección Española, Alejandra Pérez, que también llega a Lugo desde el programa de la RFEVB, y la incorporación al primer equipo de las juveniles Uxía García y Olalla González. Además, el equipo técnico contará con la sólida base de la plantilla que el año pasado logró el subcampeonato de Copa: Jimena Fernández, Carolina Camino, Ainara Burgo, Lidia Figueira, Julia Paradela, y Eliana González.

Con este equipo, ¿La intención es seguir cosechando éxitos?

Sí, bueno. A mí me gusta ser ambicioso. Sé que tengo un equipo joven, sé que trabajamos para mejorar cada día. Ellas son conscientes de que para lograr los objetivos hay que ir paso a paso, partido a partido. Obviamente, ellas también tienen ilusión y ambición. Muchas se quedaron con las ganas de ganar algún título, entrar en los play off, competir contra los equipos a batir. Lo importante es tener esa regularidad que nos caracteriza, ser fuertes en los partidos en casa y tratar de competir lo máximo que se pueda de visitante. Paso a paso. Tope no nos ponemos.

"El cuerpo técnico masculino también me ha acogido bien. Me siento apoyado por toda la rama de entrenadores del club"

¿Qué siente ante esta oportunidad que se le presenta?

Creo que soy una persona seria con lo que hago, llevo muchos años en el voleibol y estuve muchos años como profesional. Aquí en Lugo me han dado la oportunidad de asumir esta responsabilidad y estoy muy agradecido, tanto con José Valle como con el club.

¿Es un premio merecido?

Fue todo un poco precipitado, pero estoy muy contento por la confianza que me han otorgado. El cuerpo técnico masculino también me ha acogido bien. Me siento apoyado por toda la rama de entrenadores del club. Me siento como en casa y la verdad que desde que llegué me siento muy agradecido por todo.