Kacinas: "Esto me hace muy feliz"

El Leche Río Breogán logró el primer objetivo de la temporada con la consecución de la Copa Princesa. El conjunto lucense volvió a funcionar como equipo y mostró su mejor cara cuando la situación parecía más complicada. Dentro de un notable trabajo como grupo, el equipo lucense también contó con aportaciones individuales fundamentales para el triunfo.

La más destacada fue la de Mindaugas Kacinas. El lituano protagonizó un gran partido en la final copera ante el HLA Alicante. Además, asumió con acierto la responsabilidad en los momentos en los que se jugaba la suerte del partido. Estadísticamente, Kacinas, en algo más de 33 minutos en cancha, anotó 20 puntos (cuatro canastas de dos puntos de cinco intentos; cuatro triples de seis lanzamientos y un tiro libre fallado), capturó 6 rebotes, dio dos asistencias y recuperó un balón para una valoración total de 25. Todo ello le convirtió en el MVP de la final.

"La verdad es que estoy muy contento. Es algo que guardaré con mucho cariño y que siempre tendré entre mis recuerdos como uno de los logros de mi carrera. Estoy satisfecho de haber hecho un buen partido pero, sobre todo, porque ha servido para ayudar al equipo a ganar un título", comentó ayer el jugador del Breogán.

Aún con las sensaciones de la victoria muy recientes, Kacinas reflexionó sobre lo que el título de campeón de la Copa Princesa significa para el Leche Río Breogán: "Pienso que todos, desde el personal del club a los técnicos pasando por afición y jugadores y aquellos que de alguna forma están relacionados con el Breogán, están muy contentos y emocionados por este logro. Es una muy buena noticia de la que hay que disfrutar para después seguir trabajando para que lleguen más éxitos".

"En una final cuentan muchos factores, como la tensión, el esfuerzo que se va realizando y también la motivación para conseguir el triunfo"

El Breogán dominó en el marcador durante toda la primera mitad. Sin embargo, tras el descanso el Alicante se hizo con el control del encuentro y llegó a conseguir una ventaja de diez puntos (57-67) cuando solo restaban cinco minutos para llegar al final. Mindaugas Kacinas asegura que nunca vieron el partido perdido: "en ese momento todos creímos en poder dar la vuelta al marcador, como así fue". "Es algo que me hace muy feliz porque todos estábamos convencidos. En el baloncesto el que lucha hasta el final sabe que puede lograr cosas y, además, cinco minutos son mucho tiempo, sobre todo si crees en lo que hay que hacer", añadió.

El partido fue un constante carrusel de sensaciones. El control del juego y del partido se fue alternando hasta la prórroga. El alero lituano no acierta a dar una razón concreta de ese dominio alternativo. "Es que es difícil. En una final cuentan muchos factores, como la tensión, el esfuerzo que se va realizando y también la motivación para conseguir el triunfo. Ambos conjuntos logramos frenar al rival en algún momento porque los dos tenemos armas para ello. Es posible que por esto se hayan producido tantos altibajos en la anotación. Lo que sí ha quedado claro es que los dos equipos mostramos un alto nivel de esfuerzo durante todo el partido", explica.

LLEGADA A ESPAÑA. Kacinas llegó al baloncesto español en la pasada temporada para militar en el Palencia Baloncesto. Tras una buena temporada, recibió la llamada del Breogán y ahora el jugador asegura sentirse "muy feliz en el equipo, en el club y en la ciudad". "La gente de Lugo es increíble. Siempre apoya a su equipo. Esto nos ayuda a trabajar con toda la energía en el día a día", añade.

El éxito de la temporada para el Leche Río Breogán estará marcado por la consecución o no del ascenso de categoría. El lituano se muestra optimista con respecto a las opciones de su equipo. "Todo irá bien", asegura, aunque recuerda que "son muchos los equipos de esta Liga que quieren lograr el mismo objetivo que nosotros y solo hay una plaza de ascenso. Pero, aun así, creo que mientras sigamos jugando juntos, sin rendirnos y creyendo en nuestro trabajo, podremos lograr lo que nos propongamos", iniste.

Mindaugas Kacinas alterna en la cancha las posiciones de alero y de ala-pívot. Para él no hay ningún problema en hacerlo, es más lo considera una ventaja. "La verdad es que me gusta alternar esas posiciones y no tengo ningún problema en jugar en cualquiera de las dos. En el baloncesto moderno, los jugadores puedan actuar en varias posiciones y eso da ventaja a sus equipos", finaliza.