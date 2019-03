🏀 De Bote en Bote: Al habla la historia del Breogán

El programa De Bote en Bote se vistió de gala con la visita de cuatro exjugadores del Breogán, que debatieron sobre el pasado, presente y futuro del club.

De una reunión de tal calibre salieron, como era de esperar, temas interesantes, como el de la cantera. Los cuatro lamentan que en el Breogán no haya gente de Lugo. "El problema es que ahora lo queremos todo enseguida. Ahora no se invierte en un chaval joven, que entrene, y que le den cancha", señaló Sacedo.

Manel Sánchez: "Para uno que hay de Lugo, como Sergi Quintela, se tiene que quedar. Podría ser de los mejores bases de la ACB"

Manel Sánchez recogió el testigo. "Todo depende del modelo de gestión. Hay casos, como el del Joventut, pero para eso tienes que hacer números. No entiendo que el Breogán nunca haya tendido cantera. Lo ideal que exista el Estudiantes, pero también el Breogán. De hecho, los mejores jugadores salieron cuando en Lugo había varios clubes", dijo.

Suso Fernández: "Curiosamente la mejor temporada del Breogán fue con Antonio Seral, un exjugador, como director deportivo"

"Tú y yo tuvimos que demostrar fuera que valíamos para jugar en el Breogán", añadió Suso Fernández. "Yo creo que tanto en la LEB Oro como en la LEB Plata debería ser obligatorio jugar con un determinado número de jugadores nacionales", dijo.

Suso Fernández entró en escena. "El Breogán nunca ha tenido cantera, sí alguna ligazón con el Estudiantes... aunque es complicado que un entrenador arriesgue", comentó.

Intervino Manel Sánchez. "¿Vosotros creéis que Sergi Quintela no podría ser la ficha número 12 del Breogán? Si lo tratasen bien podría ser uno de los mejores bases de la Liga. Habría que readaptarlo al puesto de base, pero podría ser un caso como el de Llull. Para uno que tenemos de Lugo se tiene que quedar. Además, si lo hace bien se cae el pabellón", apuntó.

Valentín Ruano: "Los equipos de abajo se han reforzado y conservar la categoría en la ACB es difícil, pero creo que el Breogán se va a salvar"

La falta de lucenses en el Breogán fue un tema recurrente en la charla. Los cuatro echaron de menos que los exjugadores no hayan tenido históricamente peso en el club. "Sería importante... ahí esta Manel, un tipo que lo ha sido todo", indicó Ruano.

Antonio Sacedo: "A mí si el Breogán me hubiese pedido ayuda en algún momento se la habría dado, pero nunca me la ha pedido nadie"

"No me gusta hablar de ese tema", dijo Manel. "No sé por qué no se ha contado con la gente. Lo que está claro es que en Lugo, si estás aquí, siempre vas a tener a alguien enfrente. Dijo una vez un sabio que cuando no se respeta el pasado, tienes poco futuro. Me puedes despreciar a mí, pero había gente capacitada a la que le podías preguntar si quería estar en el club, y nunca ha pasado".

Suso Fernández echó la vista atrás. "Curiosamente la mejor temporada del Breogán, y la mejor de un equipo gallego en la ACB, fue con Antonio Seral, un exjugador, al frente de la gestión deportiva del club".

"A mí si me hubieran pedido ayuda se la habría dado, pero nunca me han pedido nada", apuntó Sacedo.

"Hay muchísimos equipos que tienen exjugadores haciendo funciones para el club", señaló Manel Sánchez. "Aquí en Lugo el problema es que estás conmigo o contra mí, no puedes discrepar, y ahora con las redes sociales a poco que lleves la contrario en un tema entras en un 'pim pam pum' del que sales perdiendo. Y es una pena, porque siempre es bueno debatir. Aquí hay gente muy capacitada y nunca se le ha preguntado, pero bueno, todo puede cambiar", comentó.