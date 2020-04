«Ha sido el peor momento de mi vida; no había llorado tanto nunca»

El exjugador del Breogán y actual presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, Alfonso Reyes Cabanas (Córdoba, 19-9-1971), ha pasado durante las últimas semanas el peor trago de su vida. Atacado por el Covid-19, ha superado la enfermedad después de luchar con ella más de un mes. Ahora, ya recuperado, El Progreso le interrumpe en las labores de limpieza diaria de su casa para saber cómo está.

Lo primero, ¿cómo se encuentra?

Pues muy bien, todo lo bien que se puede estar después de 33 días aislado; lo he pasado realmente mal. Parece que estoy recuperado, pero toco madera, porque no sabemos muy bien de qué va esto.

Pasó por varias fases en la enfermedad, ¿no?

Sí. Primero estuve nueve días en casa. Al sexto fui a hacer una placa al hospital pero no me vieron nada, pero al noveno tuve que volver porque tenía el índice de saturación muy bajo, me hicieron pruebas y di positivo. Quedé ingresado seis días en el hospital y luego volví a casa y estuve otros 20 días aislado.

¿Cómo era la convivencia con su mujer y sus hijos (tiene dos)?

Complicada. Mi hijo de 15 años no lo ha pasado mal, pero mi hija de 10 lo ha pasado regular, porque preguntaba, me echaba de menos...

¿Cuál fue el peor momento?

En mi casa, antes de ir al hospital. Tenía dolor de cabeza, tos, fiebre... Cuando llegué al hospital me detectaron la neumonía bilateral, pero como yo en casa no hacía ningún esfuerzo, pues no lo noté.

¿Ha sido el momento más duro de su vida?

Sin duda, pasé siete u ocho días infernales, muy malos.

¿Qué conclusiones saca después de haber pasado esta enfermedad?

La primera es que no es una gripe, que es letal, y que a mí me ha pillado relativamente joven y físicamente bien, pero que hay gente de mi edad que ha muerto. No es ninguna tontería. Los números asustan. Sí, asustan. Pero, por ejemplo, si hay 200.000 contagiados, que no sé el número exacto, yo creo que habrá quince veces más, gente que lo ha pasado de manera asintomática. La solución es que se hagan test masivos a la población y controlar a los que están contagiados. Aquí han hecho como en la peste negra, cerrar aldeas y pueblos y pasar la cuarentena, nunca mejor dicho ahora que llevamos ya casi 40 días confinados.

Entiendo que es una situación complicada, pero lo que no me gusta es que me mientan y los expertos han mentido

Usted ha sido muy crítico con los dirigentes de este país, ¿por qué?

Entiendo que es una situación muy complicada, pero lo que no me gusta es que la gente me mienta, y los expertos han mentido. Y hay dos opciones, o te hacen mentir no estás de acuerdo y te vas, o te hacen mentir y tragas. Y eso es lo que no me gusta.

¿Se refiere al doctor Simón?

Sí. Él dijo que en España iba a ver algún caso aislado, dijo al principio que no recomendaba el uso de mascarillas, hace un mes que estamos llegando al pico de la curva... Son tantas las mentiras, y tan burdas, que es lo que me molesta. Entiendo que es una situación difícil, pero que no nos tomen por idiotas.

Le noto enfadado.

Es que he pasado muy malos momentos y me ha cambiado la mentalidad, estás muy sensible. Te puedo decir que no he llorado tanto en mi vida, porque no soporto que se ningunee a las víctimas. Ahora da la sensación de que el problema solo es el confinamiento, pero es que llevamos más de 20.000 fallecidos y no se ve ni un solo crespón negro. Ha habido luto nacional por cosas menos importantes. Parece que quieren hacernos olvidar la realidad.

¿Por qué ha llorado?

Pues he llorado de tristeza, de alegría, de emoción...

Y tras la crisis sanitaria, de vidas humanas, vendrá la económica...

Aquí hay tres crisis. La primera, y la más importante, la humana, la pérdida de vidas humanas, y también las secuelas que ha dejado esta enfermedad en mucha gente; luego está la crisis social, parece que volvemos a las trincheras ideológicas donde estamos enfrentados; y tercera, la crisis económica de la que estamos solo viendo la punta del iceberg. Vemos las previsiones, con más del 21% de personas en paro, y seguro que alguno lo firmaba. Somos la cola en todo, en tiempo confinados, en número de muertos por mil habitantes... Algo han hecho mal, creo que perdieron mucho tiempo al principio cuando se tenía el ejemplo cercano de Italia.

¿Se refiere a los mismos expertos de antes?

Sí. Y les ves, a veces, en una rueda de prensa, riéndose. Eso es superior a mis fuerzas. Tienen una responsabilidad.