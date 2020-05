El regreso de Villegas: "Ha sido una grata sorpresa"

Dos años después de abandonar la disciplina del Durán Maquinaria Ensino tras el ascenso a la máxima categoría, la base española Alicia Villegas regresa al club lucense por la puerta grande. La tarraconense, que militó durante esta temporada en el GDKO Ibaizábal, de la Liga Femenina 2, se convirtió en una de las mejores jugadoras de la competición gracias a un promedio de 12 puntos, cinco rebotes y casi cuatro asistencias por partido. "Me ha ido muy bien militar en esta categoría porque he ganado muchísima confianza. No me esperaba la llamada del Ensino, la verdad, ha sido una grata sorpresa", reconoce.

Tras lograr el ascenso, Villegas dejó el club lucense y pasó a formar parte de las filas del Inmobiliaria Víctor Antuña ADBA, también en la Liga Femenina 2. "Cuando asciendes tienes la ilusión de seguir en el equipo o por lo menos en esa categoría, pero, insisto, estos dos años me han venido muy bien para mejorar muchos aspectos de mi juego", asegura.

Tras una temporada en Avilés, la jugadora, ahora de 26 años, fichó por el GDKO Ibaizábal, donde llegó a disputar los 21 partidos de la competición previos a la suspensión por la pandemia del coronavirus. Allí, en Galdácano, un pequeño municipio de la provincia de Vizcaya, Villegas encontró su mejor nivel como jugadora profesional. "Trabajé mucho el tiro durante el verano y eso me ayudó durante la temporada. Además, creo que he mejorado también la técnica individual, aunque en estos dos aspectos tengo mucho margen de progresión", sostiene la tarraconense. "Y también he crecido en la faceta defensiva. En definitiva, he evolucionado, pero sobre todo en el tiro", añade.

La nueva base del Ensino se reconoce "una friki del baloncesto" y entre los muchos partidos que siguió de la actual temporada tuvo la oportunidad de ver en directo los históricos triunfos del equipo lucense ante los dos primeros clasificados, el Perfumerías Avenida y el Spar Citylift Girona. "Fue algo inesperado. Me apetece mucho estar a las órdenes de Cantero porque es evidente que saca mucho rendimiento de las jugadoras. Además, propone un estilo que me gusta y que, creo, encaja con mis características", explica.

Respecto a su evolución, Villegas dice que la confianza que ha ganado en los últimos doce meses le ayuda "a jugar con esa alegría que me gusta tener, con un poco de descaro a veces, incluso rozando la línea del exceso (risas)". La jugadora nacida en Tarragona recuerda que se sintió "muy confiada" en el lanzamiento, algo que le ha ayudado "a querer seguir mejorando en todos los aspectos". Podrá hacerlo en Lugo, donde se marca el objetivo de "mejorar cada día, aportar lo máximo al equipo y hacer todo lo que Carlos Cantero nos exija".