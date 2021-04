Un pilar en la grada, de los que sostienen a un club, aunque sea más pequeño que su estructura. Un seguidor espejo de una afición que no quiere ver caer al equipo. Un socio con una cuenta de Twitter que es una red de salvación con sus iniciativas y que este viernes ante el Zaragoza (21.00 horas, GolTV) seguirá al pie del cañón, como lleva toda su vida.

Édgar Marentes es el responsable de la cuenta @Luguismo y lleva a cabo iniciativas de apoyo al Lugo. Lo hizo el pasado año, en los peores momentos, con vídeos motivacionales, organizando recibimientos para los futbolistas. Lo hizo este 2021. Su último esfuerzo fue arengar a los futbolistas desde la grada de O Ceao.

"Tenemos que estar cerca de los jugadores en los recibimientos o en los entrenamientos. Por esto vi que había que tirar un poco del carro", valora Marentes.

"Se me van ocurriendo cosas para animar. A veces me ayuda algún amigo que me da ideas. Todo lo que sea animar y ayudar se agradece. Con el calendario laboral y tal y como está el tema es difícil, pero parece que la gente se va animando y nos vamos juntando", indica Édgar.

Sabe que el esfuerzo vale la pena y que los jugadores agradecen el apoyo. "Directamente alguno en el entrenamiento te da las gracias. Llevo tiempo detrás del Lugo y personalmente conozco a alguno de ellos. Saben que soy el pesado que les aclama y ya me conocen un poco (ríe). Intento estar cerca de ellos y te lo agradecen directamente o a través de los padres, como los casos de Ander (Cantero) o Hugo (Rama)".

"La moral es un punto muy positivo. Este equipo estaba luchando por estar en play off, estaba invicto en casa con Nafti y son los mismos jugadores. Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Hay que ver que fuimos capaces de salvarnos el año pasado, aún con un poco de peor plantilla. Si lo hicimos antes, ¿Por qué no lo podemos hacer de nuevo?", observa Édgar Marentes.

Las redes sociales fueron la principal arma para ayudar al equipo, sobre todo en plena pandemia del covid-19. "Tengo la cuenta de @luguismo, que la llevaré usando cinco o seis años. Pero también cuento con la ayuda de Lugoslavia, con Anfield Carro, con la peña de Luguismo, también desde el club... Tenemos un chaval que se llama Álex Fouz que nos hace los vídeos... Estamos todos en las buenas y en las malas. Todos hacemos lo que podemos para hacer algo bonito para el Lugo.

Édgar fue jugador en categorías inferiores del Lugo y su amor por el club viene de sus padres, seguidores del equipo. "Soy del Lugo desde pequeño", dice. "Para mí el Lugo es mi equipo y mi ciudad y quiero lo mejor para ella", añade.

Cohors romanas para recibir al equipo el viernes

Varias cohors romanas animarán al Lugo este viernes antes del partido en el Ángel Carro en una actuación que se une al recibimiento organizado por la cuenta @Luguismo, que anima a que acudan aficionados rojiblancos a apoyar al equipo.



Treinta miembros

Serán sobre treinta miembros de las cohors las que acudan. "El viernes haremos un recibimiento para el equipo con romanos y Castrexos. Me llamó Óscar Trigo, de Anfield Carro y me comentó que habían unas cohors que querían ir al recibimiento. Serán unos treinta más o menos", dice Édgar Marentes, de @Luguismo.