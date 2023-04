Gui Guedes: "No sufrir y no marcar no nos da ninguna ventaja"

Gui Guedes, jugador del Lugo, declaró que, pese a la mejoría en la competitividad del equipo en la Liga, con cuatro empates en los últimos cinco partidos, sumar de uno en uno "no nos ayuda mucho" por la delicada situación en la tabla del equipo. Además, abogó por ser "más creativos" en la zona ofensiva para optar al triunfo después de catorce partidos sin hacerlo.

"Los empates en la Liga no nos ayudan mucho por la situación en la que estamos. No hemos sufrido goles en contra, pero no sufrir y no marcar no nos dio ninguna ventaja. Tenemos que ser más creativos en la zona ofensiva y tratar de finalizar mejor las ocasiones que podamos crear a favor", observó el futbolista portugués.

"Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y encarar todos los partidos con la mentalidad de ganar los tres puntos", añadió el centrocampista cedido por el Almería.

Sobre el cambio de Joan Carrillo a Íñigo Vélez en el banquillo, Gui Guedes manifestó que: "Cada entrenador tiene su estilo y es perfectamente normal que los preparadores tengan ideas diferentes. Nosotros, los jugadores, lo que tenemos que hacer siempre es adaptarnos a las ideas que tiene el míster".

"El equipo trabaja muy bien en los entrenamientos, pero a veces las cosas no salen. Esto es el fútbol: cuando se gana estamos bien y con confianza y cuando no se gana estamos tristes", recalcó.

Guedes habló sobre el próximo compromiso liguero del Lugo, ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. "Será un partido muy intenso. En la Segunda División todos pueden ganar a todos y nosotros tenemos que ir a todos los partidos con la mentalidad ganadora, sea el Oviedo o cualquier otro".

El jugador portugués espera darle una victoria a los aficionados rojiblancos. "Es normal que los aficionados estén así, pero nosotros les tenemos que agradecer mucho porque nos han dado mucho apoyo a pesar de la situación en la que estamos. Aquí, en nuestra casa, los aficionados han sido fantásticos y estamos en deuda con ellos. Tenemos que darles una situación que merecen".

Además, habló sobre su temporada en el Lugo, donde es uno de los jugadores importantes del equipo. "Lo más importante era tener minutos para ganar en confianza y tener los minutos que yo merezco. La vía es trabajar siempre porque el fútbol te exige eso: siempre trabajo para que cada uno de nosotros tengamos nuestra mejor versión"