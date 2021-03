La federación gallega modificó la segunda jornada del calendario de la fase de permanencia en Tercera División, aunque el comienzo será el mismo para el Viveiro y el CD As Pontes, que jugarán en casa la jornada inicial del campeonato, los mariñanos ante el Atios y los ponteses, frente al Ribadumia.

Lo que sí cambia es que el Viveiro no arrancará con tres encuentros consecutivos como local, algo que pudo ser uno de los detonantes de las modificaciones. Los de Chusky viajarán en la segunda jornada a Ourense para verse las caras con el UD Ourense, mientras que el As Pontes también jugará en la ciudad de As Burgas frente al Ourense CF.

Tampoco se ve alterado el final de la competición para vivarienses y ponteses. Los de Chusky jugarán en Cantarrana la última jornada, el día 20 de junio,ante el Pontellas, el equipo con peor puntuación de los 12 que iníciará la Liga, mientras que el cuadro coruñés se dersplazará a Ourense para medirse a la Unión Deportiva, que parte sexto, con 25 puntos.

Pese a que el calendario facilitado este martes por la federación apunta a definitivo todavía hubo malestar tras su publicación entre los equipos de Ourense, ya que ambos coinciden en las jornadas de casa.

El Viveiro comenzará el campeonato ocupando la cuarta plaza, la última de permanencia ya que descienden 8 equipos. Los de Chusky han sumado 28 puntos, pero tienen solo dos de colchón respecto al Ribadumia, que ya ocuparía posiciones de caída.

La situación de partida del As Pontes es bastante más complicada, ya que ocupa la novena posición, con 19 puntos y está a 9 del Viveiro, que precisamente es el que marca la zona de permanencia.

PRIMEROS RIVALES. El primer rival del Viveiro, el Atios, es octavo, con 20 puntos, ocho menos que los vivarienses, mientras que el Ribadumia,que visitará O Poboado, parte con la quinta mejor puntuación de la primera fase, con 26 puntos.