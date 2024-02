Érik Quintela, capitán del Río Breogán, reconoció que los jugadores del conjunto celeste están "jodidillos" con la última derrota, en Zaragoza (63-61), pero el desaliento no está en su forma de ser, más bien lo contrario. "Tenemos ganas ya de afrontar el próximo partido, que es complicado, como los siguientes -los próximos enfrentamientos del cuadro lucense serán ante Real Madrid, Joventut, Unicaja y Barcelona-, pero queremos hacer un 'reset' y afrontarlos con la mentalidad positiva", manifestó.

"El grupo es la esperanza más grande que poseemos. Tenemos una plantilla de buenos jugadores y estamos unidos; todo el mundo está con el mismo objetivo en la cabeza", añadió el base lucense.

Sobre el poderoso Real Madrid -líder de Liga Endesa y Euroliga-, que visita el Pazo el próximo domingo (12.30 horas), Érik Quintela lo tiene diáfano. "No es ningún drama no poder ganarle al Madrid. Nuestra preocupación es recuperar sensaciones y jugar bien, no solo para este partido, sino para lo que viene", señaló.

En cuanto al análisis del último partido, en Zaragoza, el mayor de los Quintela observó la trampa que les planteó durante el choque Porfirio Fisac, técnico de los aragoneses, pero hizo hincapié en la unidad como la mejor receta para el futuro. "El otro día Fisac colapsó la zona y nos invitaba a tirar. Como encadenamos algunos fallos en el lanzamiento exterior fuimos perdiendo confianza y eso se transmite. Cuando no estaba Toni -Nakic- en la cancha dejaban espacio para el cuatro abierto, etc. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones para el futuro", expuso.

"Ese partido fue horrible, pero lo que tenemos que hacer es continuar unidos, apretar el culo y no hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta, esto es, confiar en los compañeros y trabajar todos juntos", adicionó el jugador.

Estar inmerso en la lucha por salvar la categoría -el Breogán ha ganado 6 encuentros en 21 jornadas y ocupa la penúltima posición en la clasificación por su peor basketaverage general- supone un nerviosismo para todo el breoganismo, desde los aficionados hasta los jugadores. Érik Quintela lo considera "normal". "El entrenador propone una cosas, pero hay que tener continuidad, algo que nos ha faltado desde el comienzo de la temporada. La cohesión entre todos es complicada al principio. Ahora, al conocernos mejor, ya tenemos unos hábitos y mecanismos y espero que se vean pronto los resultados. Y tiene que ser sí o sí, porque ya hay poco tiempo", expuso.

El baloncestista celeste considera que el parón de la ACB en las próximas tres semanas -primero por la disputa de la Copa del Rey y posteriormente por las ventanas Fiba- le va a venir "bien" al Breogán. "Cuando se está en una dinámica perdedora y las derrotas hacen daño, el conseguir ganar es balsámico. El último partido hemos perdido y jugado mal. Ahora toca construir, tanto en tranquilidad como en confianza, y parar nos ayudará en esto", declaró.

Érik Quintela mostró de nuevo la plena confianza en sus compañeros: "La calidad de nuestra plantilla es alta, pero las victorias o derrotas hacen que los mismos jugadores parezcan distintos".