Una gratificante jornada para el Río Breogán

La última jornada de la LEB Oro en su grupo de ascenso resultó muy favorable para el Río Breogán. Al margen del triunfo breoganista sobre un rival directo como el Tau Castelló, se produjeron también las derrotas de Granada, Alicante y Oviedo.

Así, a falta de cuatro jornadas para la conclusión del segundo ciclo de competición, el equipo de Lugo se mantiene como líder en solitario pero con más distancia con respecto a sus perseguidores. Tiene dos triunfos de ventaja sobre el Básquet Coruña, al que también supera en el average, y ante el Granada y de tres ante Alicante y Tau.

Por lo tanto, los jugadores de Diego Epifanio lo tienen todo de cara para empezar los play off desde la primera posición. Es decir, salvo hecatombe el Breogán ya no se verá desposeído de la segunda plaza. Como campeón de la Copa Príncipe el conjunto breoganista ocupará la segunda plaza siempre y cuando no se clasifique por debajo de la cuarta plaza.

Es decir, el actual líder tendría que perder todos sus encuentros para verse fuera de alguna de las dos primeras posiciones. Hay que tener en cuenta que aún restan varios enfrentamientos directos entre los cinco primeros clasificados como los duelos del Coruña ante el Alicante (jornada número 16) y frente al Tau (18).

Al Río Breogán le restan por disputar dos partidos a favor de ambiente y otros tantos a domicilio. Empezará el próximo sábado, a las 19.00 horas, en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada ante el Covirán. Obviamente un resultado positivo del equipo de Diego Epifanio, que en la primera vuelta ganó por siete puntos de diferencia (85-78), ya sería decisivo. En la jornada siguiente, la décimosexta, el Breogán recibirá al Palma, que aún lucha por mejorar alguna posición en la tabla de cara a las eliminatorias de ascenso, y después los breoganistas visitarán al Alicante. La fase regular la terminarán en Lugo frente al Almansa, en el que será el punto final de la temporada para los manchegos, que ya han alcanzado todos sus objetivos.

PRIMERA VUELTA. El Breogán y el Granada se enfrentaron en la primera vuelta en Lugo, el pasado 20 de marzo, en un encuentro que los locales llegaron a dominar por veinte puntos de diferencia (40-20) poco antes del descanso. Sin embargo, en un mal tercer cuarto, como ya ocurrió en otras ocasiones a los breoganistas —sin ir más lejos el pasado sábado ante el Tau—, el Granada llegó a situarse a solo tres puntos (58-55) al principio del último cuarto.

El ritmo de Lluis Costa y Christian Díaz resultó clave en la mejoría de su equipo. Por lo tanto, y con estos precedentes, el Río Breogán debe tener claro el camino a seguir: dominio del rebote y un intenso trabajo defensivo que, en el enfrentamiento en Lugo, además de impedir que el rival llevara el ritmo del juego, dejó a Bropleh inédito en la primera parte, aunque luego, cuando la defensa local bajó el tono, el alero anotó tres canastas triples en el tercer cuarto. Es decir, calcado a lo que sucedió con Edu Durán, el escolta del Tau, el pasado sábado.

El Covirán Granada afrontará el encuentro tras sufrir una clara derrota en la cancha del Básquet Coruña (82-66) y tras sufrir para ganar en las dos jornadas anteriores, frente a Oviedo (72-68) y Valladolid (86-87).

Presentación del campus Kingtela

La primera edición del campus Kingtela fue presentada este lunes en el salón de plenos del Concello de Pol, en Mosteiro. La iniciativa se desarrollará del 4 al 11 de julio en este municipio.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Pol, Lino Rodríguez, el director de las escuelas deportivas del Concello de Pol Alberto López así como Fernán Varela, director deportivo del campus, y los jugadores del Río Breogán Erik y Sergio Quintela.

En este campus, al margen de los citados, también participará el jugador lucense Adrián Chapela.