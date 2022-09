Los grandes retos de Mame Diouf

Quedan horas. No hay vuelta atrás. Las diferentes Ligas nacionales de voleibol arrancan este fin de semana, a la vez que el mes de octubre. Comienzan las Ligas también para los equipos femenino y masculino del Arenal Emevé, que continúan, un año más, en la máxima categoría ambas, la Liga Iberdrola en el caso femenino y la Superliga, en el masculino.

Una de las jugadoras que acaban de fichar por el equipo que dirigirá este año Manuel Blanco es la central Mame Diouf (Rufisque, Senegal, 1990), presentada oficialmente con el equipo lucense en la sede de Frisaqués, en el polígono industrial de O Ceao. El acto sirvió también para la firma de la renovación del contrato de patrocinio que vincula a la firma de Frío Comercial, Industrial y Climatización —cuyo consejero delegado es Tino Saqués, a la vez presidente del Club Deportivo Lugo— con el club lucense.

El Emevé arrancará como local este sábado en Lugo ante el Avarca Menorca (19.30 horas) en el Palacio Municipal de los Deportes de Lugo, choque en el que Diouf no podrá participar por lesión. La pretemporada no comenzó con mucha fortuna para la deportista al sufrir una fractura en el quinto metatarso del pie izquierdo. "Dentro de lo malo siempre hay que sacar lo positivo. Al final es una lástima no poder jugar (el comienzo de la temporada), pero pronto voy a poder estar en la cancha haciendo lo que más me gusta", dijo Diouf.

La nueva jugadora del Arenal Emevé cuenta con una dilatada trayectoria internacional y conoce bien el campeonato español, en el que ya ha disputado siete temporadas y del que fue designada mejor central en el curso 18-19. Diouf aseguró ayer sentirse "muy contenta porque España es como mi segundo país, es donde más tiempo he pasado después del mío. Me encanta la gente y para mí Lugo ha sido un descubrimiento".

La senegalesa confesó, por otro lado, que eligió jugar en el Arenal Emevé porque, dijo, "el proyecto del equipo me atrae un montón". "El club tiene retos muy motivadores, pero también me ayudaron a decidirme las palabras de Manu (Manuel Blanco), que me presentó un plan muy ilusionante", añadió.

TINO SAQUÉS. Por su parte, Tino Saqués aseguró en el acto que "todo lo que ayudemos las empresas al Emevé también va destinado al deporte base y el club está haciendo una gran labor en ese aspecto. Buscamos ayudar en lo económico para que el trabajo en la cantera pueda surtir su efecto". Al mismo tiempo, Saqués destacó "la importancia que tiene para las empresas que trabajamos a nivel nacional el que los equipos a los que estamos vinculados compitan por toda la geografía española para incrementar nuestra visibilidad".

En esa misma línea se manifestó Bibí Bouza, presidenta del Emevé. "Para nosotros es muy importante el apoyo de las grandes empresas de la ciudad y que trabajemos en una misma dirección", dijo la dirigente lucense.