El Granada, un mal anfitrión para el Leche Río Breogán

El Covirán Granada, al que visitará el Río Breogán el sábado en la LEB Oro (19.00 horas), es un equipo que se ha mostrado especialmente regular en los encuentros que juega como local, en el Palacio de los Deportes de Granada. De hecho, desde el inicio de la temporada, el conjunto andaluz solo ha cedido en tres ocasiones, y siempre por muy estrecho margen.

Se da la circunstancia, además, de que los tres resultados negativos encajados por el Covirán Granada se produjeron en la primera fase de la competición, aunque dos de ellos tuvieron traslado al actual grupo de ascenso. Por eso, ningún equipo procedente del grupo A ha sido capaz de sorprender a los hombres de Pablo Pin y por allí ya han pasado el Básquet Coruña, el Destino Palencia y el Liberbank Oviedo.

La última derrota del Granada en su cancha se produjo el 13 de febrero ante el Tau (62-63), en un partido que los andaluces ganaban a falta de poco más de un segundo para el final. Las dos anteriores se produjeron durante el pasado mes de febrero ante el Palma (63-70) y frente al Lleida (80-83). Este último partido fue el primero que disputó el Granada después de estar sin competir durante 41 días a causa de los efectos de la pandemia.

DOS DERROTAS EN GALICIA. En las seis jornadas que se llevan disputadas de la segunda fase, el próximo rival del Breogán solo perdió en las canchas gallegas, en Lugo (85-78) y A Coruña (82-66), esta en la pasada jornada. Ese bagaje le ha servido para superar al Tau aunque mantiene la igualdad con el Coruña y no ha recortado distancias con el líder.

El Granada, a pesar de todo, no mantiene la misma fluidez ofensiva que en la primera fase de la competición. En estos momentos, solo el Palencia (42,3%) presenta un peor porcentaje en tiros de campo que el conjunto granadino (43,8%). Pero en el apartado ofensivo donde más acusa las diferencias está en los lanzamientos de tres puntos. En el primer ciclo de competición, el Covirán fue el peor equipo de toda la competición en tiros de tres lanzados con una media de 27 por encuentro y un porcentaje ligeramente superior al 36%. En los seis encuentros del tramo actual de la Liga, el de Pablo Pin es uno de los equipos que menos utilizan el tiro de tres, un total de 139, solo por encima de Breogán (126), Palma (130) y Almansa (137). En total, el próximo rival breoganista tira cuatro triples menos por encuentro con respecto a la primera fase y, además, su porcentaje ha disminuido hasta el 33%.

El Breogán también ha visto reducido su aportación ofensiva en los triples. Aunque lanza ahora prácticamente lo mismo que en la primera fase -de 20 al inicio de competición a los 21 actuales- su acierto ha descendido del 35,1% al 27,8 % actual. De anotar 7,1 triples por encuentro ha pasado a 5,8 por partido. Sin embargo, si en el Granada la reducción de canastas de tres puntos ha bajado su media anotadora, de 78,5 puntos por partido a 75,6, en el Breogán no ha tenido repercusión y ha pasado de los 78,6 puntos de media en el grupo A a los 78,5 que promedia ahora en el de ascenso.

Otro aspecto a tener en cuenta del conjunto andaluz es su media de balones perdidos (12,5), que solo supera a los 13,3 del Coruña y a los 13,7 del Oviedo.

Una tripleta a tener en cuenta

Lo que permanece inalterable en el Covirán Granada es la dependencia ofensiva de la tripleta formada por el base Lluis Costa, el alero Thomas Bropleh y el ala-pívot Alex Murphy. Entre los tres anotan casi la mitad de los puntos del equipo, concretamente un 48,3%.



Bropleh, máximo anotador

Bropleh es el máximo anotador del equipo con 14,2 puntos por encuentro, seguido por el base catalán con 12,8 y por el estadounidense con 11,7. Estos tres jugadores son también los mejores triplistas del equipo con 50 triples logrados por el alero con pasaporte liberiano, 40 por Lluis Costa y 33 por Murphy, todos ellos por encima del 40% de aciertos.



Bortolussi, listo para jugar ante el Breogán

Para el encuentro del sábado, Pablo Pin ya podrá contar con Alejandro Bortolussi, que no pudo jugar en la pasada jornada por molestias en un gemelo. Sin embargo, Joan Pardina que no ha jugado ningún encuentro en esta fase, sigue de baja. En realidad, el ala-pívot catalán ya no volverá a las pistas esta temporada a causa de una alteración morfológica del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.