El gran salto del chairego Adolfo Sainz Maza

UN DEPORTISTA puede intuir en qué momento puede tomar impulso para lograr el éxito. Puede presentir en qué instante se alinea todo lo que antes no se había alineado para que todo funcione. Puede ver que lo que parecía imposible ahora es real. Pero todo ello sería imposible sin constancia y trabajo, sin la resistencia y el tesón precisos y tampoco sin talento. Todo eso lo tuvo Adolfo Sainz Maza (Castro de Rei, 1995). Desde chico destacó en una disciplina tan dura como el decatlón, pero las lesiones o el trabajo no le habían permitido dar un salto de calidad en el que está inmerso. Porque el atleta chairego atraviesa el mejor momento de su carrera y se convirtió en el segundo gallego de la historia en pasar de los 7.000 puntos en esta disciplina.

Sainz Maza se situó a la altura de David Gómez, el otro decatleta gallego que superó una cifra al alcance de casi nadie en la comunidad. El de Castro de Rei lo hizo en el prestigioso meeting de Arona el pasado fin de semana, donde finalizó octavo y logró, además, la mínima para acudir al Campeonato de España de Nerja entre el 24 y el 26 de este mes.

Sainz Maza salta con pértiga en una prueba realizada en Balaídos. EP

"É unha marca moi especial para min. Eu en júnior xa conseguira facer 6.700 puntos e cando pasei a ser promesa, a categoría sub-23 na actualidade, o meu obxectivo era facer unha marca similar. Pero entre lesións, os estudios naquel momento ou por traballo, non acabei de arrancar", aseguró Adolfo Sainz Maza.

"Nunca acababa de compaxinar unha tempada sen que houbera unha lesión de por medio. Agora que conseguín enlazar dúas tempadas sen lesións, a pasada e esta, veuse o resultado. Se non te lesionas mantés un adestramento constante e saen marcas", añadió.

La obligatoriedad de hacer una marca de 6.900 puntos para acceder al Nacional de Nerja fue un impulso para lograr los 7.008 puntos que consiguió en Arona. "Cando me fixen absoluto o que pensaba era facer 6.500 puntos, que era a mínima hai tres ou catro anos para ir ao Nacional absoluto, que é sempre o meu obxectivo. Cando este ano puxeron a mínima para ir en 6.900 puntos, a mínima máis dura da historia nun campionato de España nas combinadas, se quería ir tiña que facer esa marca".

"Viña de facer unha boa marca en pista cuberta e sabía que podía estar na marca mínima, pero o que non me esperaba para nada era facer 7.000 puntos", observó el chairego.

"Esperábamos que fuera capaz de acercarse a la mínima que le pedían para el Campeonato de España absoluto, que eran 6.900, una marca muy exigente. Hasta esta semana solo había cinco atletas que estaban por encima de esta marca y creíamos que podíamos estar entre los 6.800 o 6.900. Allí hubo muy buenas condiciones para competir y era la primera vez que acudíamos a un meeting de ese nivel y eso nos ayudó a lograr esa marca", afirmó su entrenador, Juan Luis Trillo.

MEJOR MOMENTO. Adolfo Sáinz Maza atraviesa el mejor momento de su vida deportiva después de varios años en los que no llegaron los resultados esperados. El de Castro de Rei logró el campeonato gallego de heptatlón en pista cubierta con una marca de 5.195 puntos. Solo, de nuevo, David Gómez, fue capaz de superar los 5.000 puntos en esa disciplina.

"Estou no mellor momento, segurísimo. Nunca estiven tan ben na miña vida".

"Véxome moi forte. A miña intención agora mesmo, sendo sensato, sería repetir a mesma marca no Nacional e facer 7.000 puntos ou superalos se a climatoloxía alí o permite, porque esa é outra", valoró el decatleta del Celta.

"Esta es una temporada en la que estamos entrenando muy bien, sin parones por lesiones ni otros motivos. De cara al aire libre, que es el gran objetivo de la temporada, queríamos acercarnos a esa marca de los 7.000 puntos", manifiesta Trillo. "Creo que está en su momento de su carrera a nivel físico, mental y de experiencia competitiva. Con 27 años es la edad en la que un decatleta alcanza su nivel", añade el entrenador.

Para alcanzar el buen nivel actual, Sainz Maza mejoró algunos aspectos que se le atragantaban, como los lanzamientos.

"O que mais me custa son os lanzamentos, sen dúbida ningunha. Se me deberían dar ben, pero non sucede. A xavelina para min sempre foi unha proba que a tiven moi cruzada, pero este ano me vai mellor e cumpro nela", revela Adolfo, cuya prueba preferidas es la pértiga. "É a miña favorita, pero as que mais puntos me dan son a lonxitude e as vallas. Son probas que dan moitos puntos".

"Los puntos fuertes son la longitud y las vallas. Son las dos pruebas que le dan más puntos. En el 1.500 es donde podemos sufrir un poco más. En los lanzamientos también, aunque en esta competición los cubrió bastante bien", declara Trillo.

El siguiente objetivo de Sainz Maza será ser "finalista" y superar los 7.000 puntos de nuevo en el Nacional. "Se todo vai ben, me gustaría repetir a marca para demostrarme a min mesmo que non foi unha casualidade".