Gran cruce para el Lugo ante un Huesca potente pero con problemas para marcar

El Club Deportivo Lugo recibe este sábado, desde las 18.00 horas, al Huesca en el estadio Ángel Carro en un encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Liga de Segunda División. El conjunto rojiblanco, con diez puntos y en puestos de descenso en la clasificación, busca la que sería su segunda victoria de la temporada para tomar aire y ganar confianza y tranquilidad en un campeonato en el que le está costando arrancar, especialmente en los partidos como local.

En el aspecto deportivo, el conjunto rojiblanco llega a este partido con las ausencias de larga duración de Antonio Campillo y Hugo Rama, a lo que hay que sumar la baja de Serge Leuko, que se resintió de unas molestias musculares y no podrá esta tarde con sus compañeros.

Con una evidente necesidad de sumar para salir de los últimos puestos de la clasificación y consciente de la dificultad del rival (delante estará un Huesca con una plantilla muy potente y cuyo objetivo es regresar lo antes posible a Primera División), el equipo rojiblanco parece que no va a presentar muchas novedades en lo que al once titular se refiere.

Cantero seguirá en la portería, con una defensa en la que se mantienen como centrales José Carlos y Peybernes, Campabadal como lateral derecho y Canella, por el izquierdo. En el centro del campo es donde puede haber alguna variación, especialmente por las bandas, ya que el técnico, Eloy Jiménez, tiene alternativas para apostar de cara a este choque.

Todo apunta a que la pareja de mediocentros estará formada nuevamente por Carlos Pita y Fernando Seoane; mientras que por la derecha parece que Gerard Valentín será titular y en la izquierda actuaría Yanis. La otra posibilidad es que el Lugo no salga con doble lateral en la derecha, lo que entraría en el once Tete Morente por Valentín (Yanis seguiría por la izquierda). El otro comodín que queda en el centro del campo es Álex López, aunque apunta a estar en el banquillo como revulsivo. Para el ataque no parece que haya novedades y seguirán Manu Barreiro y Cristian Herrera.

CAMBIOS EN EL HUESCA. En lo que se refiere al Huesca, se prevé que el técnico, Míchel Sánchez, realice algunos cambios en la alineación, empezando por la portería, a la que volverá Alvaro Fernández tras haber estado concentrado con la selección española sub-21.

En el centro del campo es donde más dudas puede tener el técnico a la hora de saber qué jugadores partirán inicialmente, ya que algunos acusan el esfuerzo físico de haber disputado todos los encuentros.

En los extremos parece inminente el regreso de Dani Raba, al que echa en falta el equipo, ya que la falta de gol empieza a preocupar en las filas del conjunto oscense. En esa zona también aparecen varios futbolistas que se juegan un puesto en el once esta tarde, como son los casos de David Ferreiro, Eugeni o Ivi López. Míchel tendrá que decidir por quién apuesta para buscar una reacción en un equipo que encaja poco, pero al que marcar le cuesta muchísimo.

En definitiva, un encuentro complicado para un Lugo que necesita empezar a hacerse fuerte como local y que quiere salir del descenso para evitar más nervios y que la situación pueda traer consecuencias deportivas.