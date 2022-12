O Gran Camiño unirá Lugo y Sarria el 23 de febrero

La primera etapa de O Gran Camiño, la gran vuelta ciclista por etapas que se desarrolla en Galicia y que pertenece al calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (Uci), fue presentada en Lugo, ya que se desarrollará por completo en esta provincia el próximo jueves 23 de febrero. El recorrido tendrá como salida la muralla romana de la capital provincial, mientras que la línea de meta estará situada en Sarria.

Tal y como adelantaron el director de la prueba, Ezequiel Mosquera, y el diputado de Deportes de la Diputación, Efrén Castro, la etapa inicial de O Gran Camiño discurrirá por zonas del Camino Primitivo y el Camino Francés, con salida en Lugo y llegada en Sarria, mientras que el grueso del recorrido será por la zona sur de la provincia, aunque todavía no está cerrado.

"Tentaremos tocar o máximo posible de concellos, porque queremos que sexa unha proba que chegue a tódolos ámbitos da sociedade galega, non só os que andan en bici ou miran deportes", afirmó Mosquera. "Tocará unha parte moi importante da provincia. Non será unha etapa excesivamente dura e ainda estamos traballando nela. Podemos dicir que será unha etapa divertida".

🚴🏾‍♀️ Ya tenemos primera etapa en @ograncamino_igt



📅 23 de febrero

🏁Lugo-Sarria



Acabamos de presentarla en colaboración con la @depulugo y el @concellodelugo pic.twitter.com/BznEeCtQ7P — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) December 14, 2022

Mosquera descartó que se trate de una prueba contra el reloj. "Contrarreloxo non sería porque de Lugo a Sarria hai unha distancia boa e o gañador xa quedaría casi resolto. Queremos ensinar moitas cousas e levar a ledicia do ciclismo a moitos sitios. Cando se deseña un percorrido ese é o obxectivo tamén", observó.

Por su parte, Efrén Castro, reveló que esta primera etapa discurrirá pola "parte sur da provincia e o remate será en Sarria, que é un punto icónico do Camiño Francés. Tentaremos achegar ao pelotón ás localidades lucenses e tamén o noso patrimonio natural e cultural".

"Ainda estamos a traballar co percorrido exacto. Temos a estructura xeral de onde a queremos facer. Vai ir mais a tocar partes do Camiño Francés, ainda que saímos do Camiño Primitivo, pero tocaremos zonas do Camiño Francés e rematará nel. Achegarémonos á zona sur, pero na presentación oficial xa desvelaremos un percorrido moi divertido", añadió Castro.

Sobre los equipos participantes en la competición, Mosquera indicó que: "Estamos agora con iso. Son todo conversacións polo momento. É certo que un dos primeiros interesados foi o mellor equipo do mundo, o Jumbo Visma, porque pensa no proxecto deportivo mais alá dos puntos Uci. Co resto dos equipos estamos a pechar flocos".

Otros de los participantes en la presentación, el exciclista y exdirector Álvaro Pino, aseguró, sobre esta competición que: "Será un éxito extraordinario, primeiro pola participación que ten confirmada, que a nivel mundial é realmente extraordinaria, e isto vai facer que a saída de Lugo, coa muralla mellor conservada do mundo, poida ser un aliciente extraordinario e que podamos amosar ao mundo o pais que temos e a cidade de Lugo, que é extraordinaria"

Por último, Rubén Arroxo, Teniente de Alcalde y concejal responsable del área de Movilidad e Infraestructuras del Concello de Lugo, manifestó que "temos que agradecer á organización que contara con Lugo para esta etapa de O Gran Camiño, sobre todo por facer a saída na propia muralla de Lugo, que é a muralla mellor conservada do mundo. Temos algo que non o hai en ningún outro sitio e por iso o debemos potenciar e facelo en eventos coma este, que se verá polas pantallas en moitos sitios".