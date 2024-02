Vingegaard, gran favorito en O Gran Camiño: "El Tour será una gran batalla"

El danés Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia, reconoció este miércoles que su principal objetivo estará en la ronda francesa, donde espera una "gran batalla" por la competencia que tendrá este año con Tadej Pogacar, Remco Evenepol y su excompañero Primoz Roglic, entre otros.

"Mi principal objetivo volverá a ser el Tour de Francia. Espero que Tadej Pogacar esté en su mejor momento, al igual que Roglic y Evenepoel. Será difícil, veremos quién está más fuerte. Espero una gran batalla", declaró en la rueda de prensa previa al inicio de O Gran Camiño, que arranca mañana en A Coruña.

En este sentido, lamentó en el Tour que no vaya a poder contar con su compañero Wout Van Aert, que correrá el Giro de Italia, y admitió que le será "raro" tener como rival al esloveno Roglic, que abandonó el Visma para liderar el BORA Hansgrohe alemán.

"Tengo sentimientos opuestos, por la ausencia de Van Aert y porque Roglic siempre había sido mi compañero y hora se convertirá en un gran rival", incidió Vingegaard, quien dijo estar seguro de que Pogacar llegará "fuerte" al Tour pese a que antes correrá el Giro.

El danés no escondió su preocupación por la situación meteorológica que se espera a partir de mañana en Galicia, pero recordó que serán "iguales" para todos los ciclistas.

"Va a ser mi primera carrera y estoy deseando empezar. Guardo muy buenos recuerdos de la carrera del año pasado. Estoy en buena forma, quiero correr porque es lo que más me gusta", explicó.

"Me gusta el recorrido, la organización y la carrera, por eso decidí volver. Es verdad que el año pasado el tiempo no fue el mejor, pero no es algo que podamos controlar", añadió.

Después de estar cinco meses sin competir, un tiempo que dedicó a estar con su familia, el danés dijo estar "ansioso" por volver a competir.

"Mi mayor motivación es competir, hacer ciclismo, y luego ver hasta dónde puedo llegar. Soy ambicioso, siempre intento mejorar a la vez que compito", subrayó Vingegaard, que de momento no quiere pensar en hacer doblete con el Tour y Vuelta a España aunque tampoco lo descartó.

O Gran Camiño busca su sitio en el calendario internacional

Vingegaard portará el dorsal número uno de O Gran Camiño, la carrera que el exciclista Ezequiel Mosquera ha colocado, sin demasiado ruido, en el panorama del pelotón internacional.

El proyecto nació con el objetivo de recuperar, tras dos décadas de ausencia, la antigua Vuelta a Galicia profesional (actualmente reservada para las categorías Élite y Sub-23). Solo van tres ediciones, pero el impacto de OGC nada tiene que ver con aquella carrera en la que Lance Armstrong ganó una etapa en Cangas do Morrazo.

La primera edición la ganó Alejandro Valverde, después de superar al canadiense Michael Woods en la contrarreloj final. Pero fue en su segunda edición cuando la carrera se internacionalizó. Vingegaard cambió las reglas del juego. Su impacto fue brutal, pese a que las durísimas condiciones meteorológicas que sufrió Galicia en febrero de 2023 obligaron a los jueces a suspender la primera etapa por una intensa nevada y a recortar la etapa reina dos días después.

Asentada ya en sus fechas de finales de febrero, días después de la Vuelta al Algarve, la carrera gallega vivirá en 2024 su prueba de fuego con la presencia de seis equipos World Tour -la escuadra francesa Cofidis ha sido baja de última hora por una plaga en su plantilla-. El reto pasa por dar un pequeño salto y subir de categoría.

Todas las etapas tienen un sentido, una historia que contar, un gran trabajo detrás y, sobre todo, muchísima ilusión. Son días de poco dormir y mucho trabajar en el equipo que lidera Ezequiel Mosquera, que por segundo año consecutivo vive pendiente del tiempo porque se avecina un temporal después de días de sol en Galicia.

En la prueba ciclista de cuatro etapas, una por provincia, Galicia mostrará al mundo su potencial turístico. Es un escaparate inmejorable, y lo demuestra un dato: OGC ha conseguido involucrar a las cuatro diputaciones, a la Xunta de Galicia y a numerosos ayuntamientos, independientemente de sus siglas políticas.

Pero la ronda gallega ha ido un paso más allá en este 2024 firmando un acuerdo con Zara Athleticz, la línea deportiva de Zara, perteneciente al grupo Inditex y presente en más 7.000 tiendas repartidas por todo el mundo.

Con la entrada de Zara como patrocinador, O Gran Camiño 2024 estrenará unos nuevos maillots de líder que podrán vestir algunos de los mejores ciclistas del pelotón internacional que estarán en la ronda gallega como el ecuatoriano Richard Carapaz, los colombianos Rigoberto Urán o Egan Bernal, Carlos Rodríguez o el belga Cian Uijtdebroeks, además del ya citado Vingegaard.

En su constante empeño por la innovación, la organización también pondrá en marcha una prueba piloto para monitorizar el tiempo en las cuatro etapas y así conocer las condiciones meteorológicas una hora antes de que el pelotón transite por determinados puntos críticos o peligrosos.