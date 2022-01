La gran aventura de las Escolas Celeiro-Xove FS

De un equipo vinculado a una escuela a ser una referencia municipal. Así se podría resumir, a grandes rasgos, la trayectoria de las Escolas Celeiro FS en los últimos 14 años. Lo que comenzó como una aventura para que un grupo de pequeños pudiese continuar jugando al fútbol sala aglutina ahora a casi 100 niños y niñas de todo el concello de Viveiro y de otros limítrofes como Xove. "Cando o Puerto de Celeiro deixou de ter escolas e pasaron ao Cidade de Viveiro, decidimos continuar co equipo que había en Celeiro. A nosa intención era seguir dándolle a alternativa de poder xogar ao que lle chamo a xeración do 98, na que eu tiña a un fillo e estaba composto por once rapaces e rapazas. Así empezamos e ao ano seguinte xa eran máis de 30, e fomos medrando ata hoxe, que contamos con 95 fichas e catro adestradores titulados, que son Andrés López, Álex Cora, José Míguez e Sergio Paleo", explica Jesús Timiraos, coordinador del colectivo.

En los inicios contaron con la inestimable colaboración del Xove FS, al que siguen ligados "e por iso somos Escolas Celeiro-Xove FS", puntualiza Timiraos. "Somos filiais do Xove FS. Cando quixen continuar con este equipo, necesitaba ter un equipo por riba, falei con Antonio Rey —directivo do Xove FS— e todo foron facilidades. O Xove FS brindounos a súa axuda cando a necesitabamos, temos un convenio firmado e non queremos romper a vinculación porque nos tratan de marabilla", señala.

Esta campaña, en la que se ha reactivado el deporte, cuentan con siete conjuntos, desde la categoría biberón hasta la cadete, teniendo además dos equipos de infantiles: "Ata infantís son equipo mixtos e logo está o cadete masculino, que está xogando cos equipos da zona de Ferrol e que tamén vai xogar dentro do deporte escolar contra o Burela e o Ribadeo".

Los partidos los disputan habitualmente en el pabellón Enrique Basanta de Celeiro, pegado al colegio, aunque también disponen "dun par de horas á semana para adestramentos no pavillón municipal de Viveiro", concreta.

A pesar de llevar el nombre de Celeiro y no el de Viveiro, su influencia ya se extiende a todo el municipio. "Somos a única referencia de fútbol sala que hai en todo o concello e iso fai que teñamos xente de todos os lados: Viveiro, Covas, Xove… É como unha especie de escola municipal, pero asentada nunha parroquia. Nós traballamos para todos os nenos, non dicimos que non a ninguén e temos un lema claro desde o primeiro momento que é participar e divertirse", afirma Timiraos.

Esta temporada está siendo muy especial, ya que es la del regreso de la competición después de año y medio sin poder jugar. "Os nenos están encantados, tardáballes moito volver xogar. E iso que o ano pasado, cando houbo permiso do Concello e cumprindo todas as medidas que nos pedían, retomamos a actividade en canto se puido para que os pequenos seguiran facendo deporte, pero só se adestraba. Agora, desde setembro de 2021, volven estar competindo», aclara Timiraos, que agradece el apoyo de «Vega Gestión, Pesleiras, Café Bar Áncora, Peixes Traíña y Bar O Cabaliño, que son os que tamén nos axudan coas equipación"».