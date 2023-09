Gorka Pérez: "Esto es una carrera de fondo y hay que levantarse cuanto antes"

El defensa central del Lugo Gorka Pérez abogó por olvidar la derrota del derbi ante el Deportivo (0-3) y pensar en el próximo rival, el Fuenlabrada. El zaguero analizó el duelo ante los herculinos y declaró que el grupo ya tiene "la mente limpia" y prepara a conciencia el encuentro del estadio Fernando Torres.

"Creo que fue un partido complicado. Sabemos que no estuvimos en nuestra mejor versión, que somos un equipo nuevo que debe conjuntarse lo antes posible, pero creo que estuvimos en el partido hasta el segundo gol, que nos hizo mucho daño y desvirtuó el partido. Pero hay que levantarse y seguir, porque esto acaba de comenzar", observó Pérez.

"Lógicamente, los primeros días después de perder un derbi en el que teníamos muchas ganas de hacerlo bien fastidia a todo el mundo y afecta. Pero esto es una carrera de fondo, hay que levantarse cuanto antes y no hay que lamentarse sobre lo que pudo haber sido. Tenemos la mente limpia y ya pensamos en el Fuenlabrada", añadió.

"No hay milagros ni excusas. Está claro que podíamos haber hecho un mejor partido, pero a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Lo dimos todo pero no fue suficiente. sabemos que podemos mejorar en muchas cosas, pero tenemos que hacer autocrítica y, a partir de ahí, seguir creciendo. El equipo es nuevo y tenemos que conjuntarnos lo antes posible porque la Liga no espera a nadie".

El defensa vasco espera "ir creciendo como equipo". "Lo que cuenta son los puntos. Sabemos que tenemos que sumar lo máximo posible y, a la vez, ir creciendo como equipo y conociéndonos. Con confianza sale todo mucho mejor".

"Primero tenemos que conocernos más. Hemos encajado un par de goles que no deberíamos haber encajado. Son detalles internos que tenemos que pulir y en eso nos enfocamos. El fútbol es resultadista y cuando ganas parece que todo está bien y cuando pierdes lo contrario. Contra el Teruel hicimos cosas bien y otras que no hicimos bien. El otro día hicimos bastantes cosas mal, pero seguro que también hicimos otras bien, pero que al perder no salen a la luz", declaró.

No encajar goles será clave para que el equipo mejore. "En cualquier equipo y categoría mantener la puerta a cero es clave porque, como mínimo, ya tienes un punto. Sabemos que tenemos que mejorar en ese aspecto y otros muchos, pero cada partido es un mundo y tenemos que mantener la calma para enfocarnos en el día a día y en cada partido".

Sobre su próximo rival, el Fuenlabrada, manifestó que: "Les pude ver la primera jornada contra la Cultural Leonesa. Iremos a un campo complicado, que no tiene un césped en el mejor estado, aunque no es excusa porque es para los dos igual. Es un equipo que, como el resto de la categoría, no regala nada. Están necesitados de puntuar. Será un partido duro, físico, equipo peleón. Tenemos necesidad de adaptarnos y estoy convencido de que lo haremos y que completaremos un buen partido".

"Está claro que el estado del césped hace variar la forma de jugar. Pero el campo es igual para los dos. Iremos a competir y a lograr los tres puntos. Tenemos que adaptarnos lo mejor posible. El partido requerirá un tipo de juego que debemos interpretar lo antes posible. Los iremos analizando esta semana y no tengo duda de que daremos una buena imagen en Fuenlabrada", recalcó.

"A todo el mundo le gustaría llegar a la jornada seis con seis puntos. Si ellos no están en su mejor momento de confianza lo tenemos que aprovechar. También ellos pensarán que nosotros venimos de perder en casa contra el Dépor, que nos hizo daño. Pero es muy pronto y los equipos están tranquilos. Es un partido más, no hay que volverse loco y jugarlo con tranquilidad, sin ponerse nervioso para sacar la mejor versión de cada uno".