Gorka Pérez: "Trashorras quiere un equipo que domine los partidos"

Gorka Pérez, defensa del CD Lugo, destacó la “energía” con la que Roberto Trashorras ha asumido la dirección del equipo albivermello tras ser el elegido por el presidente Tino Saqués para reemplazar al portugués Paulo Alves.



“Viene con muchas ganas y mucha energía. Es un entrenador que le gusta tener la pelota, cuidarla bien, e intentar dominar los partidos. Las sensaciones son muy buenas, se está viendo mucha intensidad en los entrenamientos”, declaró el central en rueda de prensa.

El exfutbolista del Numancia no ha querido valorar la destitución de Paulo Alves después de ganar en Teruel y encadenar cuatro jornadas sin perder: "Son decisiones que pasan muchas veces en el fútbol, es algo que a nosotros no nos incumbe, no podemos hacer nada".



En este sentido, agradeció al técnico portugués su trabajo durante su estancia en el estadio Anxo Carro, y dijo que ahora la plantilla está "a muerte" con el cuerpo técnico que lidera Trashorras porque por delante tienen un reto que cumplir.

"Nos ha dicho que ve un equipo con mucha calidad y mucho talento, que tenemos que sacar la mejor versión de cada uno para ir ganando partidos", indicó Gorka Pérez, quien reconoció que su equipo necesita “más equilibrio” dentro de las áreas para seguir creciendo.



El defensa del Lugo espera un partido "complicado" este domingo ante el Fuenlabrada, un rival "intenso" que hace daño "con una presión alta y fuerte" y que exigirá "la mejor versión" de los suyos para sumar los tres puntos.



"Es verdad que con el balón no son muy combinativos, pero también tienen calidad para jugar. Físicamente es un equipo poderoso, habrá que intentar no llevar el partido a un duelo físico porque ahí igual tienen más que ganar que nosotros", avisó.