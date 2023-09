Gonçalo Tabuaço: "Este Lugo es un equipo de soldados"

El portero portugués Gonçalo Tabuaço se mostró satisfecho con su rendimiento hasta el momento con el CD Lugo, aunque no se conforma y espera "seguir mejorando" para que afecte positivamente al rendimiento colectivo. Sobre el equipo, indicó que son "fuertes" en una categoría que afirma que es mejor que "la Segunda División portuguesa". Además, sobre su próximo rival, el líder Nástic de Tarragona, al que deben ganar para "hacer una muralla en nuestro campo".

"El míster optó por rotar en la portería y yo entré en la tercera jornada. La clave fue trabajar fuerte hasta mi debut y creo que las cosas me están saliendo bien", manifestó Tabuaço sobre su momento de forma.

"Estos partidos he estado fuerte y bien. Tengo trabajado con mi entrenador de porteros que me está obligando a tratar algunas cosas de partido y que los porteros tienen que mejorar en un 90%. Me siento bien y estoy contento con los tres partidos que hice, pero tengo muchas cosa que mejorar y estamos trabajando en eso, para hacerlo mejor cuando tenga otra oportunidad", añadió.

Así se define el portero portugués

Sobre sus puntos fuertes, dijo que: "Intento hacer lo mejor. Puede haber una situación en la que haya un rechace, pero intento que eso no pase, que el balón muera conmigo".

"El juego aéreo es una de las características más fuertes que tengo, en mi opinión. Puedo dar una seguridad al equipo y por eso intento siempre dar seguridad al equipo. Cuando sales a un centro también estás anulando al delantero y que el punta pueda tirar o cabecear hacia la portería, por eso intneto estar siempre concentrado".

Sobre el equipo, el arquero portugués opinó que: "Tenemos un equipo de soldados que están todos juntos. Pase lo que pase en los partidos estamos todos juntos y tenemos un buen ambiente. Tenemos ganas de empezar a ganar más partidos, de crecer en la clasificación y estar más arriba y por eso trabajamos muy bien. Todos los días entrenamos duro en lo físico, el míster tiene una injerencia muy fuerte en los partidos y creo que el grupo le responde muy bien".

"Tenemos una defensa muy sólida. En los últimos tres partidos no encajamos un gol y fue de córner, en una situación que no fue normal porque nuestro equipo a balón parado es muy fuerte. Pero aquí es difícil ganar partidos, ya sea en casa o fuera. Nosotros somos un equipo complicado en la categoría y lo que puedo garantizar es que estamos trabajando duro para ser un equipo competitivo y ganar partidos".

Tabuaço se refirió al próximo compromiso de los rojiblancos, ante el Nástic, líder del grupo, en el Ángel Carro. "Espero un encuentro difícil. El Nástic es un equipo complicado. Ya estamos estudiando los puntos fuertes de ellos, pero creo que tenemos que mirar nuestro juego, lo que importa de nosotros y nuestros puntos fuertes. No nos tenemos que preocupar de lo que hagan ellos, el importante es el Lugo. Jugamos en casa y queremos ganar los máximos partidos ahí, porque la gente nos tiene que apoyar y ser una muralla en casa".

Además, analizó el nivel de la Primera RFEF, al que ve "un punto más arriba" que la Segunda División portuguesa. "Esta categoría tiene una cosa que a mí me sorprendió mucho y es que todos los partidos son muy difíciles con todos los equipos de la categoría. Todos tienen ganas de estar arriba. Se puede comparar con la Segunda División en Portugal, que es una competición muy difícil para ganar puntos, pero creo que esta categoría está un punto más arriba, con algo más de calidad, como pasa en mi equipo, que es un equipo fuerte. Puedo comparar con un Segunda División en Portugal, pero Primera RFEF es un poco mejor".