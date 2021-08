Dos goleadas encienden las alarmas en el Lugo

Es pretemporada, pero en el Lugo ya están las alarmas encendidas a poco más de una semana para que comience el curso 2021/22 por las dos goleadas que se ha llevado el equipo gallego ante rivales de inferior categoría, especialmente la más reciente, este miércoles ante el Coruxo (3-0). Dos 3-0 consecutivos en contra han puesto en alerta al entrenador que protagonizó el milagro de la permanencia en LaLiga SmartBank la temporada pasada, Rubén Albés.

Al técnico no le gustó nada lo que vio en el Trofeo Vila de Foz ante el Coruxo, de Segunda RFEF, y fue contundente a la hora de valorar el partido de los suyos y el resultado. "No hemos estado a la altura ni del torneo ni del rival, que ha sido muy superior a nosotros. Lógicamente es un mensaje muy claro de que no estamos haciendo las cosas, o no hemos preparado el partido, o no lo hemos afrontado de la manera que queríamos. Nos hemos equivocado en determinadas cosas y la competición está ya", indicó.

El preparador gallego consideró que la derrota ante el Coruxo envía "un mensaje muy claro a todo el mundo de la exigencia que no solo tiene la Segunda división, sino cualquier partido". "Es un buenísimo mensaje para entender que la realidad es otra", advirtió Albés, quien achacó el traspié a una "cuestión de relajación".

El preparador rojiblanco dijo que el Lugo tiene que construirse "desde un nivel de organización defensiva buena"

"Es cierto que llevamos mucho trabajo, que alineamos dos onces en el partido, que son muchos cambios, pero no salimos con la predisposición necesaria. Nuestro nivel de competitividad tiene que ser mucho mayor", reclamó. El preparador rojiblanco dijo que el Lugo tiene que construirse "desde un nivel de organización defensiva buena", con "sacrificio, sentimiento de equipo y una competitividad elevada".

"En el momento en que dejemos de ser eso, tenemos dificultades ante cualquier rival. Lo importante es ser realistas, conscientes de lo que somos. A los jugadores les he dicho que el camino es otro y tenemos que afrontarlo desde ya", alertó.

El Lugo, que lleva siete amistosos, tiene por delante una nueva cita de preparación ante el Sporting de Gijón el sábado en Viveiro, a una semana para el estreno liguero frente al Oviedo en el Carlos Tartiere y todavía con fichajes por llegar.

"Al final esto también muestra el nivel que tenemos en determinadas posiciones y a partir de ahí hay que tomar decisiones. Lo que está claro es que faltan futbolistas por llegar", opinó el técnico al ser preguntado por los fichajes que restan por concretarse en un Lugo en alerta antes de que empiece la temporada.