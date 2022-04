El Residencia resolvió su partido frente al Estudiantil sin ningún problema. Dominó el partido de principio a fin, sobre todo en el centro del campo, con Dani Renda, Borja Rasilla y Adrián. Al descanso ya llevaban una ventaja de 1-4. Destacar el hat trick de Rois en Santa Isabel.

SARRIANA. En la lucha por subir, la Sarriana perdió con merecimiento en el campo del Paiosaco, que se queda como líder en el grupo de ascenso de la Preferente Norte. El gol de Josiño en la primera parte decidió un encuentro en el que el conjunto de Edu Rodríguez no estuvo cómodo y no tuvo claridad de ideas en los metros finales.

Aún así lo intentaron, y pidieron un penalti sobre Torres en la primera parte. En la segunda consiguieron meter en su campo al Paiosco, pero con la expulsión de Julio en el minuto 65 la remontada se hizo imposible.

LEMOS. El Lemos jugó su mejor partido de la fase de ascenso para ganar al Sigüeiro por 1-2. Y eso que empezó perdiendo, pero dos jugadas combinativas de Mauro y Sidi hicieron que Dani Arias marcase los dos goles en la primera parte y diesen la vuelta al marcador.

En la segunda parte el partido pudo acabar con goleada, con dos palos de Mauro, otro de Castro y otra de Diego Arias al contragolpe. Solo una derrota lleva el Lemos en esta segunda fase.

FOZ. El Foz logró por primera vez en la temporada dos victorias seguidas y esta vez lo hizo en el campo del Victoria. En la primera parte el equipo de Jesús Gayol estuvo encerrado atrás, sin apenas pisar el área contraria. En cambio, en la segunda mitad adelantó líneas y llegaron los goles.

El primero de Dani Chao con un potente disparo desde fuera del área que fue a la escuadra. Y el segundo fue un gol olímpico, de córner, de Diego Chao. Rubén, el portero visitante, que estuvo excepcional, paró un penalti en los últimos minutos de encuentro.

RIBADEO. El Ribadeo empató a cero en el campo del O Pino en un partido muy igualado y con pocas ocasiones para cada equipo. Destacar el debut de David Rodríguez con la camiseta celeste, que fue el que tuvo la mejor ocasión del duelo.

SANTABALLÉS. El Santaballés perdió en su casa por 1-3 frente al Xallas en un partido que estaba decidido en el minuto 50, cuando el equipo visitante marcaba el 0-3. El conjunto de Juan nunca estuvo cómodo en el partido y dos de los goles encajados fueron de córner. Las ocasiones que tuvieron las desperdiciaron los locales.

Partidos de la jornada

1 Paiosaco: Rama, Ventola, Casariego (Álvaro, m. 77), Popi, Pablo, Martín, Josiño (Miguel Díaz, m. 88), Moure, Juanma, Cristian (Á. Pérez, m. 80), Iván Amor (Tani, m. 85).

0 Sarriana : Javi Liz, Á. Pérez, Julio, Ó. Rivas, Ruchi (Brais, m. 73), Keko, Jacobo (Hamza, m. 85), Adrián Díaz, D. Torres (Iago, m. 70), Omar (D. Rey, m. 79), Gerardo.

Goles: 1-0, m. 20: Josiño.

1 Sigüeiro: Álex Díaz, P. Pérez, Márquez (Iaguito, m. 46), J. Caneda (Pablo, m. 87), Quique, Xabi, Taboada, Villa, Parcero (Duarte, m. 70), Roi (Mario, m. 46), D. Fuentes.

2 Lemos: Losada, Castro, Guiti, Ivo, Alami, Álvaro, Dafonte, Mauro, Diego Arias (Castañer, m. 80), Arias (Armesto, m. 65) y Sidibe (Jorge, m. 90).

Goles: 1-0, m. 14: Roi; 1-1, m. 25: Arias; 1-2, m. 34: Arias.

1 Estudiantil: Álvaro, Santi Prado (Alexandre, m. 83), Santi Real (Adrián Osorio, m. 56), Pedro López, Luquitas, Pedro, Jesús, Alberto García, Hugo Álvarez (Ageitos, m. 66), Neira (Javi Gallego, m. 71) y Silva (Dimi, m. 56).

8 Residencia: Diego, López, Adri (Iván, m. 59), Sergio, Borja (Xabi, m. 66), Borja Rasilla, Adrián Rasilla (Andrés, m. 72), Dani Renda, Rois, Javier y Txiki,

Goles: 0-1, m. 15: Rois; 1-1, min. 21: Luquitas; 1-2, m. 31: Rois; 1-3, m. 34: Pedro López (p.p.); 1-4, m. 43: Dani Renda; 1-5, m. 71: Txiki; 1-6, m. 72: Rois; 1-7, m. 86: Javier; 1-8, m. 88: Andrés

0 Victoria: Jano, Iago Rial, Mandy (Carlos Suárez, m. 90), Plaza, Sergio Rodríguez (Adrián Méndez, m. 85), Andrés, Javi Sande, Martín (Padín, m. 66), Sergito, Seo y Dieguito (Jorge Ferreiro, m. 85).

2 Foz: Rubén, Christian, Roi, Iván, Alberto, Canario, Dani Chao, Diego Chao (Gonzalo, m. 73), Manupa, Vicente (Xesús, m. 82) y David Ben (Raúl, m. 87).

Goles: 0-1, m. 64: Dani Chao; 0-2, m. 70: Diego Chao.

1 Santaballés: Ivo, Serra (Hugo, m. 61), Chechu, Fernando Muñiz, Poupa, Martín, Ferreiro (Nito, m. 46), Miguel (Novas, m. 67), Dani Sam, Pelao y Palomo (Josiño, m. 75).

3 Xallas: Iván Couto, Julito (Adrián Periscal, m. 84), Colón, Samu, Doro (Dani Barbeira, m. 80), Gándara, Josito, Adán, Xan Caridad, Carlos Riero (Álex Blanco, m. 70), Stefan (Iván Calvo, m. 47).

Goles: 0-1, m. 4: Stefan; 0-2, m. 22: Doro; 0-3, m. 50: Samu; 1-3, m. 88: Novás.

0 O Pino: Pablo Vidal, M. Lamas (Arturo, m. 73), Mosteiro, J. Bendaña, Suso Fernández, Neo (Enjamio, m. 69), Julio, Jano, Miguel, Alfonso Pereira (Rubén Ferreiro, m. 78) y Johny.

0 Ribadeo: Dos Santos, Pablo Rivas, Xairo (David Rodríguez, m. 64), Roi, D. Hermida, Jacob, Dapo, Santi, Diego Núñez, Andrés (Samu, m. 77) y Criss (Antón Couto, m. 89).