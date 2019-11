Un golazo de Álex López, que salió del banquillo, dio los tres puntos este sábado al Lugo en su visita al Albacete, lastrado por su falta de gol (0-1).



A pesar de la diferencia clasificatoria, con un cuadro albaceteño en la parte alta y el lucense en la baja, los locales llegaban a este encuentro tras una derrota por la mínima ante el Numancia, y los visitantes después de cristalizar una victoria balsámica ante el Rayo Vallecano, también por 1-0.



Por tanto, parecía que el conjunto lucense salía con la moral más reforzada que un Albacete que, aunque ha sido muy efectivo en el primer tramo liguero, adolece de pegada. Lo demuestra el hecho de que es el equipo menos goleador de la Segunda división.



Los primeros veinte minutos no ofrecieron grandes detalles, más allá de una acción personal de Zozulia en la que el atacante ucraniano solicitó penalti por derribo dentro del área, pero ni el colegiado, Vicandi Garrido, ni el VAR lo estimaron así.



No hubo apenas ocasiones hasta que, en el minuto 38, Manu Fuster trató de hacerse un autopase al primer toque que terminó finalmente en las manos de un Ander Cantero, que tuvo tan poco trabajo en la primera mitad como su homólogo en la portería contraria, Tomeu Nadal.



Destacable fue -una vez más- el lamentable estado del terreno de juego, pues se levantó en muchísimas zonas y dificultó los controles y hasta la circulación del balón.



En los albores del segundo acto, empezó a llover con intensidad y se notó en los primeros intercambios de golpes entre locales y visitantes, aunque seguía mandando el equipo albaceteño ante un Lugo muy cómodo con el empate a cero.



La primera gran ocasión, tras un contragolpe liderado por Zozulia, quien abrió al costado izquierdo, fue protagonizada por Fran García, quien exigió la estirada de Ander Cantero tras un fuerte chut desde la frontal del área (min. 52).



El Lugo no aparecía por las inmediaciones del área de Tomeu Nadal hasta que en el minuto 59 Cristian Herrera probó fortuna desde la media luna del área blanca con un tiro que salió muy desviado.



El control del juego era del cuadro dirigido por Ramis, que se volcaba una y otra vez sobre la meta de Ander Cantero, entrando con mucha asiduidad por la banda derecha con Benito y Pedro Sánchez, dos jugadores que estuvieron muy activos durante todo el envite.



El Lugo terminó adelantándose en el marcador gracias a una jugada esporádica y personal de Cristian Herrera, quien se deshizo de un rival y puso un balón magnífico para que Alex López, con un zurdazo, batiera por alto a Tomeu Nadal (min. 79).



El tanto espoleó a un conjunto rojiblanco que estuvo cerca de hacer el segundo en un lanzamiento desde fuera del área de Iriome que despejó el meta local con una mano providencial.



El Albacete encajó su segunda derrota consecutiva y se quedó fuera de los puestos de promoción, mientras que el Lugo tomó oxígeno tras sumar dos triunfos consecutivos.



FICHA TÉCNICA

0 - Albacete: Tomeu Nadal, Benito (Álvaro Jiménez, m.86), Arroyo, Kecojevic, Fran García, Pedro Sánchez, Azamoum, Silvestre, Dani Ojeda (Susaeta, m.60), Fuster (Acuña, m.74) y Zozulia.



1 - Lugo: Ander Cantero, Campadabal, Peybernes, Marcelo Djaló, Canella, Borja Domínguez (Carlos Castro, m.77), Seoane (Álex López, m.54), Pita, Yanis (Iriome, m.73), Cristian Herrera y Manu Barreiro.



Gol: 0-1, m.79: Álex López



Árbitro: Vicandi Garrido (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla a los locales Silvestre (min 53) y Kecojevic (min.60), y a los visitantes Seoane (m.40) y Cristian Herrera (min. 90).



Incidencias: encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Smartbank disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 7.908 espectadores.