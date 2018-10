1-1. El Lugo de Monteagudo planta cara al Levante en la Copa del Rey

El Lugo respondió en el estreno de Alberto Monteagudo en el banquillo tras la destitución de Javi López el pasado sábado y plantó cara al Levante (1-1) en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que los gallegos disputan por primera vez en su historia y que se resolverá en el Ciutat de Valencia.



Cristian Herrera adelantó a los locales en la primera parte y el Levante, con un sensacional Samu García, se rehizo en la segunda mitad, en la que, además del gol de Borja Mayoral, remató dos veces al poste.



Tanto el equipo de Primera como el de Segunda optaron por las rotaciones habituales en la Copa del Rey y solo repitieron en las alineaciones dos futbolistas, uno por bando: Iriome González en los lucenses, aunque como lateral y no de interior, y el coruñés Róber Pier en los valencianos.



Tal vez el cambio de entrenador, tal vez la motivación de enfrentarse a un Primera División en partido oficial, algo que en Lugo no se veía desde los noventa, lo cierto es que los rojiblancos salieron enchufados y dejaron una gran imagen.



Los locales impusieron un ritmo alto desde el principio y al Levante le costó frenarles. Hicieron los lucenses lo que había anunciado el día antes su nuevo técnico, Alberto Monteagudo, en su presentación. Verticalidad y velocidad.



En la primera, Pedro López trabó a Campillo y el árbitro castigó la falta en la frontal del área con una amarilla que a los locales les pareció escasa.



El Levante no hizo caso al primer aviso y de una pérdida por un exceso de confianza en campo contrario, un pase de tacón, el Lugo montó un contragolpe exitoso. Disparó Campillo desde la frontal, el balón le hizo un extraño a Aitor Fernández, que despejó mal, y el rechace le cayó a Cristian Herrera en posición franca para marcar.



Los visitantes no eran capaces de dar con la exitosa tecla que les ha impulsado en LaLiga. Mantuvieron el sistema de cinco defensas y a punto estuvieron de llevarse el segundo en el ecuador del primer periodo con una rosca de Juan Muñiz que salió desviada por centímetros.



Hasta el descanso, solo comprometieron a los lucenses con un disparo seco de Prcic desde la frontal que despejó con los puños Alberto Varo.



El equipo de Primera reaccionó tras el paso por vestuarios. Buscó el empate con una falta escorada que colgó Samu y peinó Doukouré para obligar al portero del Lugo a exhibir reflejos, y lo encontró a los 53 minutos con un pase filtrado por el malagueño que convirtió Borja Mayoral en posición legal por un error de José Carlos al tirar el fuera de juego.



Con los mismos protagonistas, el equipo de Paco López acarició la remontada los 61 minutos con un disparo de Mayoral a la cruceta tras una bicicleta previa de Samu.



Aitor Fernández volvió a mostrarse inseguro con las manos en otra falta que ejecutó Muñiz (min.63) y, en cambio, vital con los pies en un mano a mano con el mismo jugador del Lugo a los 71 minutos después de un sensacional pase de Aburjania.



La respuesta del Levante no se hizo esperar. Fue con otra aparición de Samu en ataque, un cabezazo a centro de Luna, antes de ser sustituido por Jason.



Los dos equipos quisieron la victoria, pero se vieron abocados a firmar las tablas. El Lugo estuvo cerca de conseguir el triunfo con un disparo demasiado cruzado de Guille Donoso a falta de nueve minutos y el Levante, con un remate de Jason al poste en los últimos instantes del choque.

FICHA TÉCNICA

1 - CD Lugo: Varo; Iriome, Bernardo, José Carlos, Luis Ruiz; Juan Muñiz, Azeez, Aburjania (Guille Donoso, min.76), Campillo; Dani Escriche (Jona, min.46) y Cristian Herrera (Lazo, min.59).

1 - Levante UD: Aitor Fernández; Moses (Bardhi, min.83), Pedro López, Róber Pier, Chema, Luna; Doukouré, Prcic, Samu García (Jason, min.73); Mayoral y Dwamena.

Goles: 1-0, min.11: Cristian Herrera. 1-1, min.53: Mayoral.

Árbitro: González Fuertes, del comité asturiano. Mostró amarilla a Pedro López (min.3), Dwamena (min.66), del Levante; y a Escriche (min.30), del Lugo.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Anxo Carro, ante 2.389 aficionados. Antes del partido, el piloto Jorge Prado, campeón del mundo de motocross en la categoría MX2, efectuó el saque de honor.