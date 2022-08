GANAR UN EUROPEO. Un sueño que cualquier deportista nacional tiene en su cabeza desde que empieza a practicar el deporte de su vida, cuando todo es diversión y no hay preocupaciones. Un sueño que Paula Lamas y Uxía Vázquez alcanzaron juntas el pasado domingo cuando batieron a Francia en Valladolid, pero que abarca mucho más.

Desde el día en que salió la segunda lista para representar a España, ya que, como cuentan ambas deportistas, en la primera "no figuraban nuestros nombres, lo que nos desilusionó, ya que trabajamos todo el año con la ilusión de figurar en ella".

"El día siguiente a que publicaran la primera lista, salió otra en la que si estábamos, lo que nos llenó de alegría" explica Paula, que recuerda con felicidad ese día, el día en que su sueño se empezó a gestar.

Uxía explica que "estar en una lista de la selección junior ya era impresionante, pero hacerlo con una compañera y amiga con la que compartes pista desde pequeña es aún mayor". Las dos jugadoras compartirían concentración y pista con otras doce jugadoras de nivel nacional, y se enfundarían juntas la camiseta del combinado nacional.

La consecución del Europeo será algo que las lucenses no olvidarán en toda su vida

Ya en la concentración, la experiencia superó toda expectativa y las llevó a un nivel de profesionalismo y de exigencia que nunca vivieran. Así lo cuenta Paula: "Fue una experiencia soñada. Las jugadoras eran muy buenas, y además éramos varias las selecciones que competíamos en Valladolid, ya que había varias categorías. Pasábamos todo el día juntas, veíamos mucho hockey y la concentración nos ayudó a crecer mucho en todos los aspectos".

"Fue simplemente perfecto. La calidad de las jugadoras era enorme y trabajamos todas muchísimo", explica Uxía sobre una selección de mucho nivel que demostró la calidad del hockey nacional, y del lucense, con dos representantes de lujo que dejaron a Lugo en lo más alto.

La victoria en la final ante Francia fue la culminación de una competición que Uxía y Paula recordarán siempre. "Ganar fue lo máximo. Nunca sentí una sensación igual en mi carrera. Fue una victoria sufrida y la alegría fue inmensa, lo disfruté muchísimo", dice la primera, que recuerda el momento con orgullo.

"Cuando sonó la bocina no me lo asimilaba, ninguna lo hacía. Fue un logro muy importante y ser parte de el es una sensación única. Después lo celebramos mucho y fuimos muy felices, todo el grupo tenía el mismo objetivo y conseguirlo fue la guinda a una experiencia que cualquier deportista sueña con vivir" confiesa Paula, que prosigue contando lo especial que fue compartir la experiencia con Uxía.

Ambas empezaron en clases de patinaje, lo que las llevó a probar y pasarse al hockey

"Cumplir este sueño con Uxía, con la que llevo entrenando, jugando y compartiendo amistad desde bien pequeña, fue lo mejor. Elevó la experiencia e hizo que todo fuese más fácil, además de disfrutar juntas de la victoria. algo tremendo", explica, evidenciando su buena relación tanto dentro como fuera de la pista.

Comparte su parecer Uxía, que reitera que "eso fue lo mejor, la clave de todo. Compartir la experiencia con Paula hace que esta victoria y el debut en la selección se a aún más inolvidable".

Comienzos

Sus inicios en deporte poco conocido en España como es el hockey línea fue distinto, a pesar de que guardan ciertas similitudes.

"Yo empecé con una amiga", comienza Uxía. "Vimos el anuncio de clases de patinaje, que impartía el Meigas, y nos apuntamos porque era algo que nos gustaba mucho. En ese punto fui probando el hockey y me pareció un deporte divertido, además de que no se me daba mal, por lo que decidí seguir, y hasta ahora".

Paula, por su parte, empezó porque "a mi padre le gustaba mucho patinar desde que era joven. Por eso, un día, mirando las actividades deportivas, vimos clases de patinaje, que además eran baratas, y me apuntaron porque el quería que yo aprendiera a patinar, como hiciera él".

Desde ese punto, la historia es similar a la de Uxía: "Empecé a patinar y fue surgiendo el probar el hockey. Me gustó muchísimo desde el principio, y fui cambiando el patinaje por el hockey, con el que no renunciaba a patinar, además de que era un deporte muy completo en que jugaba en equipo".

Pensando en el futuro

Ambas jugadoras empiezan su período vacacional ahora que el campeonato de Europa llegó a su fin. A pesar de esto, ya piensan en la siguiente temporada.

Uxía está concentrada en "seguir haciendo un buen papel con el equipo, manteniéndolo en Oro, que es su sitio, e intentando llegar de nuevo a la selección". Paula tiene más dudas debido "al salto de categoría y a que a lo mejor me voy a estudiar fuera. El objetivo es entrenar y mejorar".

Trayectoria

La temporada de las lucenses con el Meigas fue buena

El CHL Meigas completó una destacada actuación en la Liga este año, desplegando un buen juego y cumpliendo sus objetivos, que es la prioridad año tras año con un grupo de jugadoras en el que abunda el talento local y la juventud.

Gran prueba de ello son Paula y Uxía, que llenan de orgullo al conjunto lucense con títulos como el conseguido el domingo.

Sobre esta pasada temporada, ambas concuerdan en que "esta temporada todo salió bien, cumplimos los objetivos y luchamos y competimos cada partido, dejándolo todo sobre el campo".



Segunda vuelta

Paula también apunta que "durante la segunda parte de la temporada solo perdimos un partido, haciendo una vuelta casi perfecta, lo que habla bien del equipo".

La jugadora lucense resalta además el "buen ambiente que se respiró este año en el vestuario, un factor capital en la consecución de objetivos".



Siempre tras el objetivo

Mantener al equipo en oro es siempre el objetivo, cosa que las jugadoras tienen claro, y en mente cada partido. Volverá a ser la máxima prioridad.