Volodymyr Gerun, el pívot ucraniano que defendió la camiseta del Río Breogán en la temporada 2018-2019, confesó, en una entrevista en Radio Marca, que está "muy preocupado" por la invasión de Rusia a su país.

El ahora jugador del Büyükçekmece turco dijo que su familia, por ahora, está "segura" y no va a salir del país. Tampoco él irá al frente. "Yo no voy a combatir, pero la gente de mi edad, si pueden, sí que van a defender a su país", explicó Gerun, que fue muy contundente al hablar del Ejército enemigo: "El lavado de cerebro que hacen los soldados rusos es un acto de terrorismo".

"Las noticias que ve la gente de Rusia son diferentes que las que ve el resto del mundo. Lo que hacen los soldados de Rusia con el lavado de cerebro es un acto de terrorismo porque ellos no saben cien por cien lo que hacen", denunció el pívot de 27 años con pasado celeste.

Sobre cómo está llevando estos días, confesó que no tiene "mucha energía, pero es mi trabajo". "Estoy aquí seguro, hablo con mi familia cinco o seis veces porque quiero escuchar que están bien. No creo que haya un ucraniano que duerma bien ahora. Lo único que pienso es que pare la guerra y no muera más gente", zanjó Gerun, ex también de Unicaja y Lleida, entre otros equipos.