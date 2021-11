El extremo derecho del Lugo Gerard Valentín aseguró que cree que puede estar listo para jugar ante el Alcorcón, que no nota "molestias" en los isquios, su zona lesionada, y que espera que el equipo dé un buen rendimiento en Santo Domingo ante un rival "complicado" pese a ser el farolillo rojo de Segunda División.

"Después del partido ante el Spórting noté unas pequeñas molestias en los isquios. Decidimos ser conservadores y no arriesgar para que la lesión no fuera a peor, pero ya estoy bien y no noto molestias", aseveró el extremo catalán.

"Creo que estaré para jugar en Alcorcón. Los entrenamientos de esta semana me pueden venir bien para estar en Santo Domingo y poder tener minutos", indicó Valentín, que ya jugó en la segunda mitad en el duelo frente al Éibar en el Ángel Carro.

Sobre su próximo rival, colista de la categoría, aseveró que: "Es un año complicado para todos los equipos. En esta categoría los partidos se deciden por pequeños detalles, que son los que marcan si estás arriba o abajo. Se está viendo que son un equipo competitivo, que está ahí en todos los partidos. El año pasado también empezaron mal y al final reaccionaron y se salvaron. será un partido complicado".

"Es importante seguir con esta buena racha. Fuera de casa no es fácil sacar resultados y ellos son un equipo competitivo, como se vio en partidos como el del Éibar, donde tuvieron opciones claras de puntuar", declaró.

Sobre el buen momento ofensivo del equipo, Valentín manifestó que: "Somos una plantilla larga y este año competimos muy bien. tenemos diferentes perfiles de jugadores y aunque haya que hacer cambios en el equipo por diferentes motivos el equipo no lo nota", valoró.

Además, alabó el trabajo y la calidad de compañeros de posición como Jaume Cuéllar y Sebas Moyano. "Jaume es un chaval joven que tienen mucha calidad y lo está haciendo bien y talento". De Moyano opinó que: "Lleva tiempo ya con nosotros y tiene una calidad y un golpeo de balón brutales. Si se viera lo que hace en los entrenamientos se entendería lo que digo".