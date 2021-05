Gerard Valentín: "Te suceden cosas que en situaciones normales no pasan"

El futbolista del Lugo Gerard Valentín reconoció que al equipo, que lleva dieciséis partidos sin ganar, le están pasando "cosas que en situaciones normales" no suceden, como un gol del portero contrario en el minuto 97, como ante el Zaragoza (2-2) en el anterior partido de la temporada en el Anxo Carro.

"Cuando las cosas no están fáciles, hay que hacer más por ganar. Ahora te suceden cosas que en situaciones normales no pasan, como ante el Zaragoza, y podemos jugar encogidos. Son muchos factores, no hay uno solo. Hay que superar como sea estos miedos y romper la racha", comentó en una rueda de prensa telemática.

Valentín señaló que el equipo está siendo "castigado anímicamente" por las situaciones "duras" que está viviendo, pero no ha bajado los brazos a pesar de ser penúltimos a cuatro puntos de la permanencia y con solo doce más por disputar.

"En los últimos partidos al equipo se le ve muy competitivo. Ese es el camino, intentar sacar los tres puntos, cómo, cuando sea y ante quien sea", manifestó.

El lateral, que ha reaparecido en los dos últimos partidos tras recuperarse de una lesión muscular, indicó que tuvo "mejores sensaciones" ante el Sporting de Gijón (1-0) el pasado lunes que frente al Zaragoza en la anterior semana,

"Estoy preparado para tener todos los minutos que me necesiten y esperemos que sea para aportar", declaró.

El Lugo se enfrentará el sábado (18:15 horas) al Mirandés, ante el que certificó la permanencia la pasada temporada en la última jornada y que vuelve a visitar el Anxo Carro prácticamente sin objetivos clasificatorios.

"Ahora mismo lo importante es sacar los tres puntos, da igual lo que nos proponga el equipo rival. Hay que ganar como sea", incidió el exjugador del Deportivo.