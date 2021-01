Gerard Valentín: "El equipo está convencido del trabajo que hace"

Gerard Valentín, futbolista del CD Lugo, explicó que el equipo rojiblanco está "convencido" con la propuesta del cuerpo técnico que encabeza Mehdi Nafti, que ha apostado por la solidez defensiva y, de hecho, es el menos batido de la historia del club en Segunda División una vez completada la primera vuelta.

"Son dinámicas, el equipo está convencido con el trabajo que hacen y sabemos que tenemos que ser compactos", declaró en una rueda de prensa telemática.

Al ecuador de la temporada, el Lugo llegó situado en mitad de tabla tras haberse recuperado del mal inicio de curso que firmó con el anterior entrenador, Juanfran García, y el exjugador del Deportivo deseó una segunda vuelta tranquila, sin los agobios de las anteriores campañas, en las que se salvaron a última hora.

"Pido pasar un año con más tranquilidad que los últimos dos, por favor", suplicó el futbolista catalán, que valoró el punto que sumó el Lugo este lunes en su visita al Sabadell (1-1).

Los rojiblancos rescataron el empate en los estertores del choque gracias a un penalti que provocó Valentín y transformó Manu Barreiro.

"He madurado aquí, y trato de mejorar cada día desde mis características"

"Ellos empezaron bien el partido, pero acusaron el cansancio en los minutos finales y nosotros acabamos bastante enteros", explicó sobre la cita de la Nova Creu Alta.

El lateral reconvertido a extremo reconoció que se siente "cómodo" en la posición en que jugó en la mayor parte de los encuentros que disputó con el Lugo.

"Siempre me ha gustado mucho atacar, estoy cómodo, me han reubicado un poco más adelante e intento aprender cosas nuevas cada día porque no había jugado ahí", manifestó.

El futbolista catalán confesó que en el Lugo, en el que lleva dos años (llegó en el mercado invernal de la temporada 2018/19), se siente "querido y cómodo y eso se nota en el rendimiento".

"He madurado aquí, y trato de mejorar cada día desde mis características", sostuvo en su intervención.