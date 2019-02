Gerard Valentín: "Hay que aprender a cerrar los partidos"

Gerard Valentín, lateral derecho del CD Lugo, ha reconocido este miércoles que el conjunto gallego debe "aprender a cerrar los partidos" después de haber dejado escapar la victoria ante el Zaragoza.



"El partido fue muy abierto, cualquiera de los dos se lo pudo llevar, nosotros nos pudimos poner varias veces con más de un gol de diferencia y lo que hay que aprender es a cerrar y sentenciar los partidos y que no nos den la vuelta a los resultados", indicó en rueda de prensa.



El Lugo ha cedido esta temporada 16 puntos en partidos en los que llegó a tener ventaja en el marcador, como el del pasado fin de semana.



Valentín señaló que "para el espectador neutral es un lujo" que los partidos sean abiertos, pero matizó que "para los futbolistas y el entrenador" no lo es.



El Lugo tratará de levantarse el próximo fin de semana ante el Mallorca en un escenario en donde no ha ganado, pero en el que ha igualado en sus dos visitas más recientes.



"Es un partido más fuera de casa, que en esta categoría siempre cuesta, pero lo afrontamos con ilusión para conseguir la victoria", dijo.



Del Mallorca explicó que ha "visto varios partidos" porque tiene "amigos" en el equipo balear y señaló que en su campo "son fuertes y están sacando buen rendimiento".



"Es un equipo muy compensado y de mucho nivel", destacó Valentín, que llegó al Lugo en el mercado invernal cedido por el Deportivo de La Coruña.