Gerard López: "Quería deixar o club en mans dos accionistas"

El empresario luxemburgués de origen en Riotorto y actual máximo accionista del Lille francés, Gerard López, habló en el programa de la Radio Galega "Ao contraataque" sobre su fallida adquisición del CD Lugo en 2015. López indicó que su intención no era "comprar o club", sino "pagar as accións para deixalas en mans dos accionistas".

"Eu quixen facer como un regalo. Non quería as accións, senón que o que quería facer era mercar as accións para deixalas en mans do presidente e da xente que mandaba e que o facía moi ben", declaró López.

"Estaba dacordo coa xunta directiva en que as accións fosen para os socios e que se levase o club de forma democrática, pero parece que houbo un pouco de medo de que se fixera algo así", manifestó.

López indicó que su única intención era la de "axudar con xogadores de outros clubes" y que lo único que pedía era "facer unha cidade deportiva".

El empresario luxemburgués afirmó que no pudo comprar las acciones por "decisións políticas" y que cambiaron el concurso modificando as "condicións de pago". "Pasaron cousas feas aí", recalcó el empresario.

López dijo que "non está previsto agora mesmo" buscar la compra del Lugo y que solo habló "tres minutos" con Tino Saqués durante el proceso de venta del club.