Garbajosa afirma que si no hay acuerdo con ACB sobre los ascensos acudirán al CSD

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, afirmó este miércoles que "si no hay acuerdo con la ACB sobre los ascensos, se hablará con el Consejo Superior de Deportes u otras instituciones".

Garbajosa, que participó en un encuentro telemático organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, reconoció que hay "una disparidad con la ACB sobre los ascensos" y añadió que le tiende la mano a la Asociación, pero que "si no hay acuerdo, se llevará el asunto al Consejo Superior de Deportes u otras instituciones" que prefiere "no nombrar".

Insistió en que su relación con el presidente de la ACB, Antonio Martín, "es muy buena" pero que en las instituciones deben "ser responsables" y destacó que "cuando la ACB y la Federación han trabajado juntas, el baloncesto ha sido más potente".

Sobre la final de la Liga Endesa y el caso de un positivo asintomático de coronavirus presentado en el Unicaja -el base Francis Alonso-, aseguró que no teme un brote, "aunque quien diga que no tiene preocupación miente, pero los protocolos y las instalaciones son de lujo -en Valencia- y el jugador tiene la responsabilidad de jugar".

Otro de los temas abordados fue la ampliación a 42 equipos de la Liga Femenina 2, sobre lo que el presidente de la Federación afirmó que es "un plan para dos años" y que si quieren "tener igualdad", deben "tener más ligas".

La ampliación supone la aparición de tres ligas femeninas y, según Garbajosa, "muchos más puestos de trabajo", además de que "el 75 por ciento de las federaciones autonómicas están de acuerdo".

Desde la Federación, con esta ampliación, no se teme por una pérdida de calidad y, según el presidente, "esto hará que las jugadoras no se vayan a otros países y jueguen al baloncesto más niñas".