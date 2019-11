Maceda y Quijada: una garantía de títulos

El copiloto lucense David F. Maceda acaba de proclamarse campeón de la Copa Dacia formando pareja con el piloto extremeño David Quijada en un año 2019 en el que el protagonismo lucense en el campeonato de España de rallyes ha vivido un punto de inflexión.

"«Es mi segundo año con David Quijada y la verdad todo nos fue muy bien en la Copa Dacia. No nos bajamos del podio en toda la temporada. Fueron seis participaciones entre tierra y asfalto, la regularidad es clave en una Copa, no tuvimos ningún cero y todo salió realmente bien. Desde la primera prueba queríamos aspirar al título, llevábamos varias pruebas juntos y creíamos que era el año para ganar la Copa Dacia. Salimos a por ello desde el inicio", señala.

David F. Maceda comenta las diferencias entre las pruebas de tierra y asfalto, además de cómo vivió junto al piloto la consecución del título. "La mayor diferencia es que en asfalto tienes más pasadas de reconocimiento, en tierra solo haces una; por eso el trabajo de notas es básico. El coche tiene algunas modificaciones para adaptarlo pero el trabajo de notas es vital. Había muchas combinaciones posibles de cara a esa última prueba, pero sabíamos que había que marcar el mejor tiempo en al menos dos tramos y salimos por ello. Nos salió bien y el abandono del rival más directo nos facilitó todo. Solo nos tocó conservar la mecánica hasta el final", dice Maceda a la vez que valora la igualdad competitiva que encierran este tipo de competiciones como la Copa Dacia. "Es una Copa monomarca, todo llevamos el mismo material y ese plus lo tienen que poner los dos que van en el coche", indica.

David F. Maceda acumula una gran trayectoria desde sus inicios, al lado de Antón Pérez Fojón. "Llevo cinco años en este mundo de los rallyes, 48 pruebas con seis pilotos y el balance es bastante positivo . Llevo cuatro títulos, dos regionales y dos nacionales, no me quejo de lo vivido en tan poco tiempo", asegura.

"Me gustaría seguir en el Nacional, se están barajando varias opciones para el año que viene, como volver a la Copa Suzuki"

De cara al futuro, David F. Maceda no tiene aún nada cerrado, pero sí objetivos y deseos. "Me gustaría seguir en el Nacional. Barajamos varias posibilidades para el año que viene, entre las que estaría volver a la Copa Suzuki, pero de momento es pronto para saber lo que se va a hacer. También tengo claro que un día me gustaría probar en los raid, me llama muchísimo la atención", señala.

El lucense también valora el trabajo del copiloto en un mundo en el que siempre desde los medios se ensalza más a los pilotos. "Parece que trabajamos en la sombra, tradicionalmente está mas valorado el trabajo del que lleva el volante", dice David F. Maceda.