No invertir la tendencia a tocar el cielo en los finales de Liga a pisar el infierno cuando la competición vive sus últimos estertores. No hacer de lo improbable algo que tener en cuenta para vivir las últimas tres jornadas de Liga sin el peso ni los nervios de la pelea por la mera supervivencia. Ganar este domingo (18.15 horas) en Can Misses al Ibiza impedirá que el miedo a caer a la pelea de la zona comprometida pueda rozar el Ángel Carro. A ello dedicarán los noventa minutos los jugadores dirigidos por Rubén Albés, que deben salir con los tres puntos del campo balear para neutralizar la reacción de la Real Sociedad B en la zona de descenso.

El filial Txuri-urdin parecía desahuciado hace un mes. La derrota en Girona (2-0) obligaba a la Real Sociedad B a un milagro para escapar de la Primera RFEF. Sin embargo, la reacción de los cachorros donostiarras fue eléctrica y firme y, con el triunfo en Fuenlabrada, suman tres victorias seguidas para alcanzar los 40 puntos, seis menos que el Lugo.

Ganar al Ibiza permitiría al cuadro lucense mantener los nueve puntos de distancia con los que inició la jornada, con lo que la permanencia estaría casi sellada. Pero perder sería abrir la puerta a las dudas en un duelo, el de Can Misses, que puede ser una bisagra cuando ya no hay casi tiempo para minimizar daños.

Para ello el Lugo deberá mejorar su rendimiento de los últimos tres partidos, en los que ha sumado un punto de nueve y solo ha logrado anotar un gol. El tanto de Sebas Moyano en El Toralín —que no valió para nada ya que los rojiblancos perdían 3-0— fue el único anotado ante los bercianos (3-1), el Leganés (0-0) y el Tenerife (0-2).

La mejora ofensiva debe ir unida a la recuperación de la seriedad defensiva que naufragó ante la pegada de la Ponferradina y el Tenerife. No encajar en Can Misses será el primer paso para una victoria que puede ser clave para no sufrir en el tramo final.

Para buscar la suma de tres, el técnico Rubén Albés tendrá algunas dudas de jugadores tocados, como el caso de Lebedenko.

El preparador vigués, que realizó una convocatoria de 25 jugadores con cinco futbolistas del filial —Julen, Castrín, Fidalgo, Idrissa Thiam y Leandro Antonetti—, confía en poder alinear un once reconocible ante el Ibiza.

Whalley estará bajo palos, mientras que la defensa podría ser la habitual de las últimas fechas salvo la entrada de Canella por Lebedenko, como ante el Tenerife. Ricard Sánchez formaría en la derecha, mientras que el centro de la zaga lo ocuparían Alberto Rodríguez, Alende y Xavi Torres.

Por delante, Clavería y Señé estarían en la medular, aunque hay más dudas en los extremos. Iriome podría entrar en la derecha, donde se jugará el puesto con Cuéllar y Sebas Moyano. En la izquierda Chris Ramos parece el favorito para ocupar ese puesto, aunque Moyano o Cuéllar también podrían optar a esa posición. Arriba será Carrillo o Manu Barreiro el punta.

Por su parte, el técnico del Ibiza, Paco Jémez, podría introducir cambios en el once inicial para dar más minutos a jugadores que no los han tenido tanto desde que se puso al frente del equipo balear en la Liga.

Habrá que ver si Sergio Castel se recupera de la fascitis plantar que lo mantiene fuera de la convocatoria en las últimas jornadas y también si retornan Javi Lara y Álvaro Jiménez, fuera de los últimos choques por molestias.