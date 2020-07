No hay más pasos que dar sobre el alambre, ni más colchón que el punto de ventaja sobre el descenso, ni más esfuerzos que hacer que los noventa minutos de hoy a las 21.00 horas sobre el verde del Ángel Carro. "No va más", que diría la banca del casino antes de echar a rodar la ruleta y tirar la bolita sobre los números. El Lugo tiene su último partido de la Liga ante el Mirandés. Uno juega el partido más importante de los últimos ochos años. El otro el simple orgullo de no querer perder en un duelo intrascendente. El ganador tendrá un premio gordo, la salvación si son los lucenses, o la pedrea de estar bajo la lupa del Deportivo, el Albacete y el Numancia si es el Mirandés.

Esa será una de las variables que se manejen al lado del Miño. La intensidad del que tiene el cuello en riesgo contra el simple placer de jugar un partido de fútbol después de meses y meses saltando al verde.

Otra será la propia trayectoria del Lugo. El impulso de las últimas jornadas, la moral adquirida tras los tantos en los descuentos frente al Girona y el Tenerife otorgaron al equipo rojiblanco la confianza que faltó en otras ocasiones además de tres puntos -el conseguido con el tanto de Herrera ante los catalanes y los dos del gol de El Hacen en el Heliodoro- que sitúan al equipo en su posición actual.

Fuera del descenso, con tres enemigos a los que vigilar por detrás, las cuentas de los jugadores de Juanfran García son sencillas: superar al Mirandés en el electrónico proporcionará automáticamente el éxito de la permanencia en Segunda División.

En caso contrario, el Lugo solo bajaría en once combinaciones de todas las posibles, lo que otorga un pequeño seguro en caso de tropiezo.

Tratará de evitar Juanfran que los lucenses tengan que sacar la calculadora y recuperar la matemáticas del colegio. Enfrente estará un Mirandés cuya relación con el Lugo es buena, con futbolistas que han estado en los dos bandos -casos de Hugo Rama, Yanis Rahmani o Iriome en los lucenses o de Mario Barco o Álvaro Peña en el burgalés- y que no podrá aspirar a nada más que a que se acaben los noventa minutos para irse de vacaciones.

El Mirandés no tendrá en Lugo nada en juego después de no poder acabar en play off

Gestionar las emociones, no tener errores que echen por tierra el buen trabajo realizado en las últimas jornadas e intentar controlar la capacidad del equipo dirigido por Andoni Iraola para poder correr serán varias de las claves para salir con tres puntos básicos para el objetivo.

La capacidad competitiva del equipo, incrementada con Juanfran, y su eficiencia de cara al gol serán otros elementos a mantener de cara a hoy.

DUDAS EN EL LUGO. El entrenador del Lugo, Juanfran García, seguirá teniendo varias dudas para enfrentarse al Mirandés. Con la baja segura de Jaime Seoane, al que Competición sancionó con un partido tras su polémica roja sacada por Óliver de la Fuente Ramos en Tenerife, el técnico valenciano tiene varios futbolistas tocados.

Carlos Pita, Iriome, Gerard Valentín, Carrillo, Hugo Rama y José Carlos siguen entre algodones y serán duda para jugar por diferentes molestias físicas.

También queda por ver el sistema que empleará Juanfran sobre el verde. El técnico no tiene un dibujo claro, ya que ha empleado distintos esquemas tácticos según los rivales a los que se enfrentaron los rojiblancos.

Con el valenciano en el banquillo, el Lugo ha empleado una defensa de tres centrales y dos carrileros, el 4-4-2 con dos delanteros o un centro del campo con dos mediocentros y un media punta con extremos en los costados.

Según opte por un dibujo en concreto apostará por un once en el que se han movido casi todos los jugadores disponibles de la plantilla.

Cantero será el único seguro bajo los palos, mientras que en la zaga parece que podría apostar por Campabadal y Canella, que descansaron en Tenerife. En el centro de la defensa estará Djaló con Peybernes como su más que probable pareja de baile.

Fernando Seoane retorna tras cumplir sanción en el Heliodoro y formará junto a El Hacen en la medular. Quedará por ver si Hugo Rama mantiene su puesto por delante de los dos mediocentros o bien deja su sitio a Cristian Herrera para jugar con dos puntas. Manu Barreiro, tras su gran trabajo en Tenerife, parece fijo para un Juanfran que juega con un delantero boya.

En los costados, de recuperarse de su microrotura de fibras estará Iriome en la derecha, mientras que Yanis Rahmani será el extremo izquierdo.

Los once elegidos tendrán en sus botas que el Lugo siga una temporada más en la categoría de plata.

El Hacen podrá jugar pese a tener cinco amarillas

El centrocampista mauritano Moctar Sidi El Hacen podrá jugar con el Lugo ante el Mirandés pese a tener cinco tarjetas amarillas. El africano arrastraba una amarilla de su paso por el Valladolid B en Segunda B esta campaña, que se sumaría a las cuatro que vio en la categoría de plata, la última ante el Tenerife. De este modo, El Hacen tiene cuatro amarillas en Segunda y otra más que arrastraba de Segunda B.



Sin embargo, las amarillas de esa categoría no cuentan en Segunda, por lo que El Hacen no apareció en la resolución del Comité de Competición, en la que solo figuraba Jaime Seoane como sancionado por el Lugo.



El club decidió consultar a Competición si podría alinearlo o no y la respuesta fue afirmativa.



Además, el conjunto rojiblanco pedirá por escrito a Competición esa respuesta positiva para estar cubiertos ante una posible denuncia por alineación indebida de otros equipos inmersos en la lucha por la salvación.



Jugador clave



El Hacen es un jugador clave en la buena trayectoria del Lugo en las últimas jornadas.