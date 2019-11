El domingo desde las 18.00 horas el estadio Ángel Carro acoge un derbi gallego entre el Club Deportivo Lugo y el Deportivo, un encuentro siempre especial y en el que dos de los que apuntan a ser protagonistas, dos jugadores de la tierra como Manu Barreiro y Álex Bergantiños, tienen claro que los dos necesitan los puntos, pero la situación de los deportivistas es más angustiosa en la previa.

El delantero rojiblanco Manu Barreiro mira a la clasificación y aunque va al Deportivo en la última posición, insiste de manera muy clara que se trata de algo circunstancial y no hay que perder esa perspectiva.

"Ahora mismo, el Deportivo es un rival directo porque está por debajo de nosotros. Lo tenemos a nueve puntos y se puede quedar a doce. Teóricamente no iba a estar ahí, pero por circunstancias lo está y para nosotros es una oportunidad para poner una distancia muy grande", dijo el punta santiagués del Lugo.

El jugador rojiblanco siguió con un análisis de cómo ve al actual Deportivo porque no esconde que su mala situación deportiva es algo que sorprenda y mucho y todo un condicionante previo a este derbi.

"Me gusta ver fútbol de Segunda y, al ser un equipo gallego, mucho más. Le he visto mucho, en el último partido estuvo mejor, con los tres jugadores en el medio gana consistencia, y está teniendo poco acierto o pocas llegadas al área rival", declaró.

Barreiro manifestó que el Deportivo cuenta con "una plantilla preparada" para otros objetivos y por eso para el Lugo "es un partido trampa". "Al final, viene el Deportivo, no el último clasificado", avisó el delantero, quien señaló que el Lugo pretende "llevar la iniciativa, tener el balón y golpear" a su rival "cuanto antes".

"Al final, cuando un equipo está en mala situación, en una dinámica muy mala, si en los primeros minutos encaja, se va a ver mermado. Nosotros tenemos que entrar muy fuertes, hacer el partido que nos conviene y ponernos por delante cuanto antes", sostuvo.

Para el delantero rojiblanco lo que está viviendo el Deportivo no le es nada extraño, esa sensación ya la conoce muy bien. Y es que él lo vivió en carne propia la temporada pasada con el Nástic, al que defendió en la primera parte de la temporada y que acabó por perder la categoría. "En estos momentos ellos (el Deportivo) están tocados, evidentemente. Han sumado once puntos y este es un equipo hecho para estar de mitad de la tabla para arriba, no como el año pasado, que para mí era la mejor plantilla, pero ni mucho menos para estar último", insistió.

Como todo derbi, Manu Barreiro no esconde que el ambiente en la grada y los rifirrafes en el césped siempre estarán ahí. "Esperemos que sea bonito para el espectador, que haya disputas y que sea sano. Que no haya nada raro, aunque va a haber trifulcas porque es un derbi y nos estamos jugando mucho todos, pero que sea una fiesta del fútbol gallego, que cuantos más estemos en categoría profesional, mucho mejor", manifestó.

Desde la última posición de la tabla todo se ve cuesta arriba, y más cuando esa situación no era la esperada, ni mucho menos. Precisamente, Álex Bergantiños, todo un símbolo del deportivismo, reconoce lo que es un secreto a voces, que darle ña vuelta a todo es "más difícil" por las expectativas con las que partía, la de volver a luchar por el ascenso que acarició la temporada pasada. "Estamos luchando cada día, en que la gente intente abstraerse lo máximo posible de la trayectoria que llevamos hasta ahora y centrarnos en el trabajo", explicó.

El capitán del conjunto coruñés reconoció que "es un momento muy duro" para el Deportivo porque es "un equipo que siempre tiene otras aspiraciones". "Quizás -insistió- sea más difícil de levantarte que en otro tipo de club, pero ahora mismo hay que ser fuertes y tener la personalidad para cambiar la situación en la que estamos".

Y es que después de llevar dieciséis partidos seguidos sin ganar, el Deportivo está a cinco puntos de los puestos de permanencia en Segunda División. "Se analiza fácil porque esta competición es así. Todos los partidos son complicados, los equipos suman poco y las cuentas son las de siempre. El ascenso directo son 75 puntos, el play off anda en 60 y algo y la salvación, entre 48 y 50", precisó.

Con todo, Álex Bergantiños aboga por "salir poco a poco" y sin fijarse en esos números porque tienen "mucho camino por recorrer por el lastre" que llevan.

El objetivo inmediato para los herculinos es ganar el domingo el duelo de proximidad con el Lugo, una cita que, según Bergantiños, afronta "con muchas ganas, un partido importantísimo", también "por la rivalidad" y la afición "que se va a desplazar".

Aunque el derbi por excelencia en el fútbol gallego es el Deportivo-Celta, Álex Bergantiños reconoce que "como cada vez se está viviendo más" el partido con el Lugo, eso lo hace "más atractivo y más caliente en cuanto a cómo se vive la semana previa y cómo lo vive el aficionado en la grada".

Si Manu Barreiro analizaba al Deportivo, Bergantiños tampoco le va a la zaga con el Lugo, del que comenta que es "un ejemplo en los últimos años" por "optimizar sus recursos" y contar "siempre con jugadores fiables en la categoría". "Con pequeños retoques que hacen cada año en función de los jugadores que se les van o que tienen que soltar, siempre hacen una plantilla competitiva para Segunda y ahí están, compitiendo bien siempre", dijo.

El centrocampista añade que el conjunto rojiblanco le da "buen trato de balón con los jugadores que tiene en el mediocampo", destaca que defiende "bien" con el balón y trata de "aprovechar los recursos que tiene arriba". "Hay que demostrar en el campo dónde mereces estar y al final la realidad es que el Lugo hizo mejor las cosas que nosotros hasta ahora y nuestra responsabilidad es intentar cambiarlo, empezando por este domingo, intentando ganar allí". Todo un baño de realismo.