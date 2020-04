El futuro de la LEB Oro sigue sin aclararse y habrá otra reunión el día 23

El futuro de la LEB Oro sigue sin despejarse. Los clubes de la competición en la que milita el Leche Río Breogán mantuvieron este lunes una reunión telemática de la que salió otra, que se celebrará el jueves día 23. Nada más.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) había enviado a los clubes un cuestionario en el que planteaba varios escenarios, pero a algunos equipos, entre ellos el Breogán, les parecía incompleto, al no contemplar todas las opciones posibles y sus consecuencias. La FEB se comprometió a mandar un nuevo documento en los próximos días.

A través de un comunicado, el Breogán, que estuvo representado por Tito Díaz, su director general, insistió en su posición al respecto. "Tendo en conta que queda por disputar un terzo de liga regular, que determinaría unha praza de ascenso ao final da mesma, e o correspondente play off e final four, que decidirían outra das prazas, o consello de admisnitración CB Breogán defende unha postura clara que se resume na reaunudación da competición sempre que se cumpran uns condicionantes: que se garantan as medidas sanitarias, que por normativa atópense habilitadas as instalacións deportivas necesarias, que se permitan os desprazamentos de equipos, e que a finalización sexa sempre antes do 15 de xuño de 2020. Ademais, en caso de poderse disputar, os clubs deberán ter a confirmación como moi tarde o día 15 de maio, para ter a marxe suficiente para preparar o regreso ao traballo nas mellores condicións", señala.

Sin descensos en la Liga Endesa ACB

Los clubes de la ACB decidieron que la competición se reanude, si es posible, con una concentración de los doce primeros equipos clasificados antes de la suspensión y que no haya descensos de categoría.

En la reunión telemática se ha acordado "establecer junto a las autoridades competentes un protocolo sanitario para la reanudación de los entrenamientos y de la competición que garantice la salud de todos los participantes en la competición".

La ACB señala que se acordó "dar por finalizada la Liga Regular por causas de fuerza mayor. Al quedar pendiente un tercio de la competición, no se producirán descensos a la LEB Oro".

El sistema acordado para decidir el título de la Liga Endesa 2019-20 será mediante "una fase final que disputarán los 12 primeros en la Liga Regular, y que se celebraría en una sede única".

También apunta que "en próximas fechas se designará la sede donde se disputará esta fase final" y que "a tal efecto se fija un mínimo de tres semanas de preparación antes de la reanudación de la competición"

Por lo que al calendario se refiere, los clubes han establecido "el 31 de mayo como fecha máxima para, en función de las medidas tomadas por las autoridades, decidir la disputa de la fase final o dar por concluida la Liga Endesa 19-20".

Se ha fijado el 10 de julio como tope para la finalización de la Liga Endesa 19-20. "En caso de tener que dar por finalizada definitivamente la competición el 31 de mayo, el título de Liga quedaría desierto", anunció la ACB.

Así será la fase final de la ACB

Los 12 primeros clasificados tras la jornada 23 de la Liga Regular se repartirán en dos grupos de seis equipos, distribuidos en función de su clasificación en la Liga Regular siguiendo el criterio de distribución equivalente al formato de play off. Todos los equipos disputarán cinco encuentros, uno contra cada rival de su grupo.

Los dos primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán en semifinales y los vencedores disputarán la final, en ambos casos a partido único.

En total se disputarán 33 partidos en un plazo de dos semanas.

Composición de los grupos

Grupo A: Barcelona, Iberostar Tenerife, Retabet Bilbao, Kirolbet Baskonia, Unicaja y Juventut.

Grupo B: Real Madrid, Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra, Valenca Basket, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria.

Han finalizado la temporada: Baxi Manresa, Monbus Obradoiro, Coosur Real Betis, UCAM Murcia, Montakit Fuenlabrada y Movistar Estudiantes.