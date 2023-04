Mobilidade e veteranía no medio do campo do Rácing Vilalbés. Son dúas das moitas cualidades que achega Make sobre o céspede do estadio de A Magdalena cando o balón está en xogo na Terceira División. E agora tocaralle demostralas tamén na fase de ascenso a Segunda RFEF, que comeza mañá ás 17.00 horas en Vilalba, e que enfrontará aos chairegos contra o Rápido de Bouzas. Algo que non é estraño para el, xa que é o único xogador do equipo que disputou os outros dous play offs da historia do club.

O Rápido de Bouzas é un equipo que coñecen ben. Como afrontan o partido?

É un rival moi parecido a nós. Non ten problema en pasar fases longas do partido sen balón e defender, cousa que fan moi ben, e en ataque ten xogadores de calidade. Vai ser un partido parello que seguramente se decida por detalles, e nós imos ir a por todas, sempre queremos a vitoria.

É importante levar un resultado positivo para a volta en Vigo?

Nós na casa estamos tendo unha boa dinámica e vémonos fortes e con posibilidades. Ao final hai que ir sempre a polo partido, sexa cal sexa, pero ir á volta con vantaxe sería algo moi bo para nós.

De que maneira afrontan o partido dende o vestiario, dada a súa importancia?

Afrontámolo con moita ilusión e con moitas ganas de competir e de deixar o nome do Vilalbés moi arriba. Somos un grupo marabilloso, moi unido e con xogadores que aportan moitísimas cousas.

Como viviu o partido ante o Arousa no que acadaron a fase de ascenso?

Era un partido difícil porque tiñamos a dúbida de se nos iamos meter ou non, e eles tamén se estaban xogando moito. Tiñamos que saír ao campo sen presión e facer un bon encontro, e cumpriuse.

E a celebración cos nenos da base saltando ao campo ao rematar?

Foi un momento moi bonito que quedará para o recordo de todos os afeccionados, e tamén para o noso. É precioso ver a ilusión dos rapaces correndo a celebrar con nós, algúns mesmo con lágrimas nos ollos. Foi unha maneira moi bonita de celebrar a vitoria e de acadar a promoción.

É especial sendo ademais unha persoa do pobo que leva moito no equipo?

Ser do pobo, levar moitos anos no club e poder vivir momentos así e incluso ter a posibilidade de loitar polo ascenso co club é algo moi bonito e que me enche de orgullo.

Recorda a primeira fase de ascenso que disputou?

Foi rara. O Alhaurín de la Torre era un equipo moi parecido ao noso, que defendía moi ben e contraatacaba. Pero na volta, alí, pasaran cousas estrañas e o árbitro tomara decisións en contra nosa que, se houbese as imaxes que hai hoxe en día, serían impensables. Mereceramos moito máis.

E a segunda?

Esa xa a teño máis recente. Foi similar en que os partidos foran moi parellos. A primeira eliminatoria pasámola en penaltis, creo que xustamente. A segunda contra o Atlético Levante xa fora máis difícil, pero competimos en todo momento e vivimos unha experiencia moi boa .

Despois desas dúas experiencias, que espera nesta?

Dise que á terceira vai a vencida, pero temos que ir partido a partido e competir como os que máis. Agora o obxectivo é pasar a primeira eliminatoria e chegar á final galega.