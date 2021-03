Encontros EP 📺 Fútbol de pasado y de presente

El jugador del Lugo Iriome Gonz√°lez y el excapit√°n y exentrenador de base del club rojiblanco Miguel Garc√≠a mantuvieron una charla en el programa De bote en bote. Encontros El Progreso de este diario, con la colaboraci√≥n de Diputaci√≥n y Concello de Lugo y Opticalia Callao, sobre la evoluci√≥n del f√ļtbol, donde trataron temas como el peso del futbolista de calle, el trabajo t√°ctico, la alimentaci√≥n, el VAR, la relaci√≥n con la afici√≥n y la ciudad y dieron su once hist√≥rico. La charla al completo se puede ver en la p√°gina web: www.elprogreso.es.

F√ļtbol de calle

Miguel Garc√≠a (MG): "Ya casi no hay los partidos despu√©s de clase con el bocadillo en la mano. Ese f√ļtbol pas√≥ a la historia y ahora hay que ver otras cosas, como mejores instalaciones, mejores t√©cnicos y otras metodolog√≠as. Aquel f√ļtbol era el que ten√≠amos. En mi caso, Luis Enrique y Abelardo eran de mi barrio y ech√°bamos pachangas con ellos, porque nos cit√°bamos autom√°ticamente despu√©s del colegio. Ese mundo invitaba a socializar. Te enfadas mil veces y te alegrabas otras mil. A la calle se la comi√≥ la play station".

Iriome (I): "Recuerdo esos partidos entre barrios, en huertas con porter√≠as hechas de palo, de esos en los que el bal√≥n se iba a una azotea y si te pillaba el vecino no te lo devolv√≠a si estaba enfadado. Esa etapa hoy en d√≠a es m√°s complicado de vivir. Aquel f√ļtbol era bueno porque la gente crece haciendo algo divertido. Eso no quita que hoy en d√≠a cualquier ni√Īo va a un campo de f√ļtbol y tiene a su disposici√≥n a gente cualificada y mejores materiales".

Estética del futbolista

MG: "Donde noto un cambio es en la estética y en la imagen de los futbolistas. Los peluqueros en Lugo deben trabajar mucho. Y no lo digo por Iriome, que está un poco anticuado en el mejor de los sentidos (ríe)".

I: "Me siento orgulloso de ello (ríe). Alguno está perdiendo el norte con eso (bromea). Al final son modas y cada uno hace lo que quiere y eso también está bien".

Alimentación

I: "Nosotros estamos muy controlados, con muchos profesionales a nuestra disposición. Supongo que eso habrá cambiado mucho...

MG: "Nosotros nos cuidábamos. Un churrasco o una fabada no la podías tomar antes de ir a entrenar, pero guardabas un régimen más especial cuando ibas de viaje o en casa cuando nos reuníamos para comer todos. No salías de los espaguettis o del arroz a la cubana. Antes de entrenar era un cuestión más individual. Sabías que había cosas que te beneficiaban o te perjudicaban, pero no había nadie que te controlaba.

Terrenos de juego

MG: "Antes los equipos se hac√≠an en funci√≥n de esas circunstancias del terreno de juego tambi√©n. En el norte los drenajes de los campos de f√ļtbol eran los que eran. Te condicionaba para jugar casi con tacos de aluminio, no hab√≠a otra opci√≥n. Antes ten√≠as que adaptarte a lo que tuvieras. Antes tambi√©n hab√≠a futbolistas muy buenos que ten√≠an mucho m√©rito por adaptarse a esas condiciones.

I: "A mí me tocó también el Mikasa y las botas Marcos... todo ha evolucionado tanto que somos unos privilegiados. Es difícil valorar a los jugadores de las épocas pasadas con los actuales, pero les doy mucho mérito a los jugadores que jugaban antes en aquellas condiciones. Hoy vas a cualquier campo y están en perfectas condiciones".

√Ārbitros

I: "Han evolucionado mucho. F√≠sicamente son un ca√Ī√≥n, no paran de correr. En cuanto a la relaci√≥n con ellos tambi√©n ha cambiado. Lo que tiene que haber es un respeto, sobre todo en como te acercas a √©l. Lo normal es que puedas hablar con √©l".

MG: "En mi época casi no había diálogo con los árbitros. Un poco con el capitán, pero era todo un poco más compleja esa cuestión. Tampoco te conocían, mientras que ahora sí".

VAR

I: "Esos minutos que pasan mientras se valida o no un gol se pasan despacio, pero lo llevamos bien. Es una cosa m√°s que nos puede ayudar para mejorar el nivel de arbitraje, aunque se pierda quiz√°s un poco la esencia del f√ļtbol".

CD LUGO

I: "Si me pongo a pensar en c√≥mo era el club cu√°ndo llegu√© aqu√≠ y c√≥mo es el club hoy en d√≠a, para m√≠, como futbolista, en lo que me puede dar el club, tengo que decir que ha crecido una barbaridad. Es una pena que la gente no lo vea. Tenemos una gran cantidad de cosas a nuestra disposici√≥n para ser mejores futbolistas. Todo este proceso de mejora y crecimiento tiene un trabajo detr√°s. Hay gente que tuvo un gran sacrificio para que podamos rendir. Somos un club peque√Īo y modesto, sufridor, pero que siempre ha rendido".

MG: "Yo os animo a t√≠, a Pita o a Seoane, para que todos los que vengan al Lugo se sientan a gusto tanto en el club como en la ciudad. Esta es una ciudad peque√Īa pero de enorme coraz√≥n. Espero que cuando te vayas de aqu√≠ pienses en que te trataron bien aqu√≠".

Relación con la afición

MG: "En mi caso, ibas por la Plaza de Espa√Īa o por la calle de la Reina y te paraban y te comentaban sobre los partidos. Pero ahora, con el boom de las redes sociales, no ten√≠amos ese contacto".

I: "La gran diferencia son las redes sociales. Es un arma de doble filo, porque al final, terminas un partido y tienes 200 comentarios, cosa que en tu época Miguel no pasaba. Antes si te decían algo lo hacían a la cara, que es lo que quieres. Pero hay que lidiar con esto. El tema está en tratar de usarlas bien".



Equipo ideal | Onces históricos de dos rojiblancos

Iriome se atrevi√≥ a dar su once hist√≥rico de compa√Īeros en el Lugo. Dani Mallo estar√≠a en la puerta, con De Coz y Manu en los laterales, mientras los centrales ser√≠an Vieira, Miguel Garc√≠a y Dealbert. Pita y Seoane estar√≠an en el centro del campo y Gerard Valent√≠n y el Puma Rodr√≠guez en los extremos. Arriba, Pablo Caballero. Miguel Garc√≠a

El once de Miguel García sería: Diego López, Dani Alves, Baresi, Puyol, Maldini, Pita, Seoane, Iriome, Messi, Neymar y Cristiano.