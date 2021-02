La Real Federación Galega de Fútbol aprobó este viernes el inicio de las competiciones autonómicas a finales de marzo, con un formato exprés y sin descensos.

En fútbol arrancará la temporada en las categorías Preferente, 1ª División Femenina, Liga Gallega Juvenil, División de Honor Cadete, Liga Gallega Cadete, Liga Gallega Infantil y Liga Gallega Infantil Femenina.

En fútbol sala las competiciones que se iniciarán son Preferente masculina y femenina, Liga Gallega Juvenil masculina, División de Honor Cadete, y las ligas Gallegas Cadete, Infantil y Alevín tanto masculinas como femenina. La inscripción en todas estas categorías será voluntaria.

Sobre el resto de categorías del fútbol base, femenino y fútbol sala, la RFGF realizará una ronda de consultas con los distintos comités la próxima semana para abordar una posible reactivación de las competiciones.

La comisión delegada de RFGF adoptó esta decisión tras la entrada en vigor el miércoles de la nueva orden de la Consellería de Sanidade que modifica las medidas sanitarias en Galicia

"En base a la decisión adoptada por el Comité Clínico y publicada por la Xunta de Galicia en el Doga, la Real Federación Gallega de Fútbol decidió retomar la activación de las principales categorías autonómicas que ya tenían el inicio programado para finales de enero antes de la suspensión temporal de todo el deporte gallego por parte de la Xunta de Galicia. Pero como la situación cambió luego de estas casi cuatro semanas de paralización, la RFGF entiende que las condiciones son diferentes a las aprobadas por la Comisión Delegada en enero, y por eso elevó este viernes una nueva propuesta al órgano representativo de la Asamblea General para su aprobación", indica la RFGF en un comunicado.

La propuesta aprobada

1. Las competiciones tendrán una configuración exprés (duración de 10 a 16 semanas)



2. Se iniciarán a finales de marzo las siguientes categorías:



Fútbol: Preferente Galicia, 1ª División Femenina, Liga Gallega Juvenil, División de Honor Cadete, Liga Gallega Cadete, Liga Gallega Infantil y también se suma la liga Gallega Infantil Femenina.



Fútbol sala: Preferente masculina y femenina, Liga Gallega Juvenil masculina y femenina, División de Honor Cadete, Liga Gallega Cadete masculina y femenina, Liga Gallega Infantil masculina y femenina y Liga Gallega Alevín masculina y femenina.



3. Los efectos clasificatorios de las competiciones tenderán a dirimir los correspondientes ascensos, pero sin descensos, sin que eso impida la posibilidad de descensos administrativos a modo de sanción por la comisión de infracciones graves que han estipulado ese castigo: tres incomparecencias o retirada del equipo una vez inscrito y con calendario aprobado.



4. Se abre un nuevo plazo de inscripción voluntaria de los equipos con motivo de la modificación sustancial de las condiciones de la competición, sin que la falta de inscripción de equipos tenga consecuencias disciplinarias. En el caso de las categorías inicialmente activadas, este plazo comienza hoy y se mantendrá abierto hasta las 23:59 horas del próximo viernes día 26 de febrero.



5. A la vista de la tardía fecha de inicio de las competiciones debido a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias la causa de la pandemia, así como en previsión de posibles suspensiones temporales por causas de fuerza mayor, se acuerda que el final de la temporada podría ir más allá de 30 de junio .



6. Esta temporada 2020/2021 no habrá cobertura de vacantes en el supuesto de renuncias por no inscripción en las distintas categorías debido a la necesidad de acomodar las categorías a sus formatos anteriores a las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia.



7. Esta temporada 2020/2021 no regirá ningún límite de jornadas para que se permita el cambio de la orden de campos prevista en el artículo 104.1. g) del Reglamento General.